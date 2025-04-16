罷免涉不實連署6人聲押 盧秀燕批打壓民主

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（中央社記者蘇木春台中16日電）新北檢偵辦幽靈連署案，今天將國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人聲押禁見。台中市長盧秀燕今天表示，如果國家濫用司法的權力，重辦罷免案的連署人，「我覺得打壓民主」。

盧秀燕今天上午出席霧峰區光復國中小活動中心動土典禮接受媒體聯訪時表示，罷免連署的發起人，並沒有查核身份的權利，如果有錯誤要歸責於他們，她覺得太嚴重；更何況連署到一個階段後要送選委會，選委會有除錯的機制，如果有死亡、未成年等資料不符合會剔除。

盧秀燕說，如果國家濫用司法的權力，重辦罷免案的連署人，「我覺得打壓民主」。

盧秀燕指出，現在辦的也都是藍營的人，會給人家覺得濫用司法、執政黨重辦在野黨的情形；總統賴清德身兼執政黨主席，「我覺得這個事情，最好不要這樣子做，免得造成人民的反感。」

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台灣新北地方檢察署透過新聞稿指出，接獲立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方昨天帶回20多人，全案朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。檢方複訊後，今天將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。（編輯：吳素柔）1140416