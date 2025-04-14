李孝亮等6人涉幽靈連署案北檢偵訊中 張克晉請回

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（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦幽靈連署案，查出提議罷免立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑偽造提議書情事，今天以被告身分約談李孝亮、張克晉等6人及5證人。張克晉等5人獲請回，其餘6人仍偵訊中。

台北地檢署於3月7日、3月24日分別接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免團體疑有偽造提議書情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，北檢依程序立案後，由承辦檢察官指揮調查局台北市調查處進行調查。

北檢表示，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮台北市調處搜索吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉及「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安的住居所，並以被告身分約談6人說明。

另以證人身分約談提議罷免吳沛憶副領銜人謝麗華及陳姓丈夫、提議罷免吳思瑤第一階段領銜人詹嘉文、劉思吟丈夫林瑞、李孝亮母親陳姓女子等5人。

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台北市調處下午陸續移送6名被告及5名證人到北檢複訊。檢察官已將詹嘉文、謝麗華及陳姓丈夫、李孝亮母親等4名證人及被告張克晉請回。證人林瑞及李孝亮等5名被告仍在偵訊中。

賴苡任、劉思吟晚間9時許移送到北檢時，數十名聲援者在北檢前高喊「司法不公」及「政治辦案」，表達支持。（編輯：戴光育）1140414

北檢偵辦幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑偽造提議書，14日指揮調查局搜索、約談「罷吳四騎士」陳冠安（前左），晚間移送北檢複訊。中央社記者謝佳璋攝 114年4月14日

北檢偵辦幽靈連署案，查出發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑有偽造提議書情事，14日約談「罷吳四騎士」賴苡任（中），晚間移送北檢複訊。中央社記者謝佳璋攝 114年4月14日

台北地檢署偵辦幽靈連署案，查出發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑偽造提議書，14日以被告身分約談「罷吳四騎士」劉思吟（左），晚間移送北檢複訊。中央社記者謝佳璋攝 114年4月14日