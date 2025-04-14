李孝亮疑涉幽靈連署案 列被告身分移送北檢

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（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，今天指揮調查局搜索、約談李孝亮等6名被告。李孝亮晚間7時被移送北檢複訊，面對媒體提問均不回應。

檢調另以證人身分約談罷免吳沛憶案副領銜人謝麗華及陳姓丈夫、罷免吳思瑤第一階段領銜人詹嘉文、劉思吟丈夫林瑞、李孝亮母親陳姓女子等人，5人均已移送北檢。

台北地檢署於3月7日、3月24日分別接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指「吳思瑤立委」、「吳沛憶立委」罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，北檢依程序立案後，由承辦檢察官指揮調查局台北市調查處進行調查。

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北檢表示，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事。

檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮台北市調處搜索吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉及「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安的住居所，並以被告身分約談6人及5名證人說明。（編輯：戴光育）1140414