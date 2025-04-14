學生校園設罷免攤 教長：尊重言論自由公民活動

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（中央社記者許秩維台北14日電）近日有大專生在校園自發設立罷免攤位，引發正反意見。教育部長鄭英耀今天表示，屬於學生的言論自由和公民活動，只要不涉及詆毀或公共安全，都應該給予尊重。

全國大罷免第二階段進入最後倒數，近日不少大專有學生在校園內自發設立罷免攤位。教育部長鄭英耀今天在立法院教育及文化委員會會前受訪表示，關於校方的部分，教育部在106年、107年都曾通令各大學，要求學校謹守校園中立態度，禁止把學校借給政黨從事政治活動。

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至於學生部分，鄭英耀提到，校園民主和言論自由是台灣高教的重要資產，屬於學生的言論自由和公民活動，應該給予尊重。

若是學生在校內自發設置罷免攤，鄭英耀指出，大學校園不應該為特定政黨服務，但如果是表達公民態度，則可以尊重；學生表達自身權益和公民參與，只要不影響他人、不涉及詆毀或公共安全的言論自由或意識行為表現，都應該給予尊重。（編輯：吳素柔）1140414