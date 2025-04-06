藍委反罷免聚焦鞏固基本盤 都會鄉村結構不同各有策略

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（中央社記者王承中台北6日電）為反制大罷免潮，國民黨祭出全國百場政策說明會，訴求執政黨當家鬧事。而個別國民黨立委面對二階連署，由於各選區型態、選民結構差異，則有不同反制策略，例如都會區熱戰正夯，鄉村以降溫為先，但勤走基層以鞏固基本盤，仍是最主要自救策略。

全國掀起罷免潮，目前有35位泛藍立委進入二階連署。面對民進黨全力動員政策宣講，國民黨也在全國召開百場政策說明會反制，向民眾報告總預算及財劃法修正，訴求執政黨當家鬧事。同時也計畫在二階連署成案後，立即強化陸空戰。

面對罷免潮持續延燒，遭罷免鎖定的國民黨立委紛紛回防選區以鞏固基本盤。選區形態、選民結構差異，也影響國民黨立委在面對罷免時所採取的策略，但唯一共通點就是勤走基層。

國民黨基隆市立委林沛祥受訪表示，所有被罷免的國民黨立委，沒有人會認為冷戰是面對大罷免的途徑，大家都深刻意識到極有可能會進入第3階段的投票；一旦進入罷免投票，全黨將盡全力宣傳不同意罷免的投票，「沒有冷戰，只會熱戰」是所有被罷免的國民黨立委心聲。

國民黨桃園市立委牛煦庭指出，儘管大部分選區選民覺得大罷免沒有道理，但有很多支持者很焦慮，他有義務站出來幫大家把事情講清楚，預計4月中旬開始在選區舉辦政策說明會，並針對罷免團體的指控進行闢謠，核心的概念就是不要讓支持者動搖。

牛煦庭表示，拜會地方行程仍會按照以往步調，甚至會利用時間多跑一些拜會行程，不同選區有各自的生態跟節奏，他就是以開大門走大路、平常心的心態來面對大罷免。

國民黨台東縣立委黃建賓指出，身為台東立委，永遠以台東人權益為最優先，因此他不怕得罪民進黨政府，也多次公開向中央爭取台東鄉親的權益，要讓中央聽見台東人的聲音，而不是只有民進黨的聲音。

黃建賓表示，台東人的聲音絕對不能被漠視，更不能被惡意罷免延宕建設腳步，身為在地立委會持續堅守職責為台東發聲，只要立法院的會議結束，他都會立刻趕回台東，北東往返是日常，而只要人在台東，就會從早到晚跑行程，相信台東選民的眼睛是雪亮的。

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不願具名的國民黨中部縣市立委指出，鄉村地區的選民對於罷免的態度與都會區截然不同，大多數人其實不在乎罷免與否。在鄉村地區想反制罷免，就要鴨子划水從地面戰著手，而非空中熱戰。由於鄉村地區聚落分散，大型政策說明會不利宣傳，而是要以聚落客廳會方式來深入地方。

這位中部立委表示，目前大罷免在都會區因為媒體效應，已呈現熱戰趨勢，但其實在鄉村地區，最主要策略仍是降溫，爭取二階連署無法成案；但也做好最壞打算，一旦進入第3階段投票將全面展開熱戰，把罷免投票當成是選舉在打。（編輯：林克倫）1140405