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罷免一階補件審查 再增4綠委進二階連署

2025/4/2 18:00（4/2 18:14 更新）
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圖為罷免團體募集罷免連署書。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北2日電）全國掀起罷免潮，中選會今天表示，新增4件立委罷免案可進入二階連署。據了解，通過者為民進黨立委林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘。目前共有35位泛藍立委與12位民進黨立委進入二階連署。

罷免潮未歇，先前已有35位泛藍立委可進入二階連署，17件民進黨立委罷免案都未達一階門檻，得補件1次；經補件後，8位民進黨立委罷免案也已達門檻。

中選會今天透過媒體群組說明，新增4件罷免案審核通過，得進入第二階段連署。據了解，新增通過者為林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘，另外包括民進黨立委黃捷、許智傑、陳俊宇罷免案尚由地方選委會審查中。

中選會指出，另有2件立委罷免案已逾補提期限而未補提。據了解，這2件是民進黨立委王美惠與陳冠廷的罷免案。

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已進入二階連署的35位泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

此外，民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純也進入二階連署。（編輯：張若瑤）1140402

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