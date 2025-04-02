花縣議長表態挺罷免傅崐萁 藍營籲團結反惡罷

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（中央社記者吳睿騏、劉冠廷桃園2日電）花蓮縣議長張峻今天刊登廣告表態支持罷免國民黨籍立委傅崐萁，國民黨主席朱立倫說，「大罷免是完全違反民主的做法」；國民黨團書記長王鴻薇也呼籲團結反惡罷。

花蓮縣議長張峻今天署名在地方報頭版刊登廣告並與臉書同步，表態支持罷免國民黨籍立委傅崐萁；張峻說，反對大罷免，但支持罷免傅崐萁，否則花蓮將永遠停滯不前。

朱立倫上午前往桃園市大溪區，出席紀念蔣公逝世50週年慈湖謁陵並獻花致敬。

他在儀式後接受媒體聯訪表示，大罷免是完全違反民主的做法，且全世界民主國家沒有這樣的，「我們都堅定地反對，希望大家團結起來，讓台灣的民主進步往前邁進，不要再搞大罷免，大罷免的惡質做法是大家都不能接受的，我們全體團結一致」。

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王鴻薇上午受訪表示，不管是國民黨或是藍軍，還是呼籲大家一起團結，反對民進黨的惡罷，因為民進黨要罷免國民黨立委，非常清楚的是政治鬥爭、奪權，要翻轉立法院席次，接下來就是要拉下立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘擔任立法院長。

王鴻薇強調，「罷免如果贏，院長柯建銘」，所以呼籲所有藍軍，大家團結起來，反制、反對民進黨惡罷，否則就是幫助柯建銘當上立法院長。（編輯：黃名璽）1140402