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李昂朱宥勳逾千作家連署挺罷免 楊双子：不適任立委停止摧毀台灣文學

2025/4/2 15:07（4/2 15:51 更新）
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台灣文學作家連署發起小組2日在立法院舉行台灣文學作家連署聲明記者會，由作家楊双子（中）擔任召集人、邀請作家李昂（左2）等人出席，盼透過文學界的力量，引發社會大眾的重視，擴大聲援能量，全民響應加入大罷免。中央社記者謝佳璋攝 114年4月2日
台灣文學作家連署發起小組2日在立法院舉行台灣文學作家連署聲明記者會，由作家楊双子（中）擔任召集人、邀請作家李昂（左2）等人出席，盼透過文學界的力量，引發社會大眾的重視，擴大聲援能量，全民響應加入大罷免。中央社記者謝佳璋攝 114年4月2日
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）著名作家包括楊双子、李昂、馮光遠、林立青等40多人，今天齊聚立法院召開記者會，現場高呼「筆桿接力、罷免到底」、「罷免不適任立委是我們的義務」等口號，用行動挺罷免。

由作家發起的「台灣文學作家連署聲明」支持罷免行動，連署於2月首波發動200位作家參與，並發表共同聲明「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」，陸續獲得吳明益、顏擇雅、九把刀、苦苓等作家響應，之後又有李喬、陳列、李敏勇等人加入，結合老中青3代作家，至昨天參與連署的作家已達1043人。

李昂呼籲作家們站出來組成文化助選團，為罷免行動宣講；朱宥勳則邀請創作者用自己最擅長的筆，針對與罷免相關的觀察完成創作，在罷免結束前，持續以筆桿接力，支持罷免行動。

發起人之一的楊双子致詞表示，今年立法院針對中央政府總預算的審查，簡直就是自斷國家發展模式，文學作家串聯起來、一起指出這項錯誤，「因為我們清楚知道，立委浮濫刪除、凍結預算的過程，將嚴重傷害我們的國家」。

楊双子表示，過去總會有人說「文學歸文學、政治歸政治」，這是完全錯誤的幻想，她認為文學必然政治，文學就是政治，大家今天站在這裡，就是期盼可以扭轉這個現狀。

楊双子引用蘇聯時期流亡作家布洛斯基的名言「文學有權干涉政治，直到政治停止干涉文學」，她呼籲所有人站出來簽下第二階段罷免連署，讓不適任立委停止摧毀台灣文學、摧毀國家。

李昂致詞表示，她是美麗島時代的老人，參與過許多活動，但像這樣作家大集合的活動還是第一次參加，讓她想起過去黨外助選團的聲勢。她認為結合這次作家的力量，應該可以組成文化助選團，站出來為罷免宣講。

李昂表示，她從未拿過官方任何補助，但這兩年為了香港漫畫家改編她的「北港香爐人人插」等相關作品，她發現政府原本用來支持創作、出國宣傳的費用被刪，台灣作品走不出去，「我們絕對不是枵飽吵（餓也吵飽也吵），而是要認清一個血淋淋的現實，他們（砍預算的立委）就是不讓我們（用文學）去講台灣的現狀」。

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朱宥勳致詞表示，這一次立委刪、凍預算，時間已到了4月，本來政府一年要用的預算，已有1/4無法進行，每拖過一天，傷害就會再擴大；國民黨立委利用憲法、國防、經濟等各種層面要將台灣拖入中國整個體系，這對創作者而言會是非常嚴重的打擊。

朱宥勳呼籲所有創作者用自己最擅長的筆，針對與罷免相關的觀察完成創作，類型不拘，目前已確定有30多位作家參與，他們會持續在社群上分享，「讓我們用我們最擅長的筆，告訴這個世界我們所要傳達的訊息」。（編輯：張雅淨）1140402

台灣文學作家連署發起小組2日在立法院舉行台灣文學作家連署聲明記者會，作家楊双子（圖）出席與會，握拳高呼口號，支持罷免不適任立委。中央社記者謝佳璋攝 114年4月2日
台灣文學作家連署發起小組2日在立法院舉行台灣文學作家連署聲明記者會，作家楊双子（圖）出席與會，握拳高呼口號，支持罷免不適任立委。中央社記者謝佳璋攝 114年4月2日
台灣文學作家連署發起小組2日在立法院舉行台灣文學作家連署聲明記者會，與會者高呼「筆桿接力、罷免到底」、「罷免不適任的立委是我們的義務」等口號。中央社記者謝佳璋攝 114年4月2日
台灣文學作家連署發起小組2日在立法院舉行台灣文學作家連署聲明記者會，與會者高呼「筆桿接力、罷免到底」、「罷免不適任的立委是我們的義務」等口號。中央社記者謝佳璋攝 114年4月2日
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