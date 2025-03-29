藍擬二階連署成案後全面熱戰 反惡罷宣傳聚焦三主軸

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（中央社記者王承中台北29日電）全台大罷免延燒，國民黨召開百場政策說明會反制，國民黨團總召傅崐萁今天表示，黨中央和黨團在反惡罷宣傳上取得共識，三主軸聚焦大罷免是針對立法院長韓國瑜、廢除財劃法修法及軍事戒嚴。在二階連署後，將全面啟動熱戰。

全台掀起大罷免，國民黨預計在二階段成案後，立即強化陸空戰，全面熱戰。陸戰方面除透過百場宣講、基層組織活動以外，空戰三主軸也曝光。

大罷免二階連署起跑，國民黨為反制罷免，自3月20日開始在全國各地舉行百場政策說明會，向民眾報告總預算及財劃法修正，訴求執政黨當家鬧事。

對於接下來如何宣傳反罷免，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天受訪表示，面對罷免就是要熱戰，預計再二階段連署成案後，就會全面啟動。

傅崐萁指出，黨中央和黨團在反惡罷宣傳上取得共識，將分三主軸向民眾訴求，「罷免國民黨立委，就是要罷免立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長」、「罷免國民黨立委，民進黨成為多數後，將廢除財劃法修法」、「罷免國民黨立委，讓民進黨獨大，賴政府將實施軍事戒嚴」。

傅崐萁表示，反惡罷的宣傳將利用在各地舉辦的政策說明會，向民眾清楚說明。除反惡罷宣傳外，國民黨推動反廢死、反戒嚴公投，就是要喚醒人民的憂患意識，因為執政者已經把國家帶到火場邊緣，大家還不知道。

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根據「立法委員互選院長副院長辦法」規定，「院長、副院長經全體立法委員1/3以上人數提議，出席委員2/3以上人數通過，得予以改選。」傅崐萁指出，只要民進黨能罷免掉12位國民黨立委，讓立委總席次來到101席，民進黨團就可利用補選空窗期修法，將門檻下修至1/2，屆時柯建銘就有機會當上立法院長，希望全民一起對抗惡罷。

傅崐萁指出，面對大罷免，國民黨團會謹慎應戰，目前黨團也已經針對遭罷免鎖定的國民黨立委進行民調，如果坊間出現太離譜的民調，國民黨將會適時公布，避免他人亂帶風向。（編輯：黃瑞弘）1140329