黃國昌：民眾黨站出來不為大罷免 要向貪腐政府宣戰

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（中央社記者陳俊華新北23日電）民眾黨首場「人民要當家」宣講今天在板橋登場，民眾黨主席黃國昌說，民眾黨站出來不是為了大罷免，是看不下去民進黨欺騙人民、把人民當盤子，今天就是跟貪腐、浪費的民進黨政府宣戰的時候。

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，台灣民眾黨啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，首場今天在板橋車站旁登場，支持者在台下高喊「台灣要進步、政府要監督」口號，活動壓軸由黃國昌宣講近1小時。

黃國昌在宣講前，先帶領黨公職發放「真相派報DM」、「血汗薪資袋」給在場支持者，希望大家成為「民主派報員」，將有關總預算、超思雞蛋弊案、濫用就安基金、台電撥補慘賠真相等訊息告訴親友。

民眾黨「人民要當家」全民問政宣講23日在新北市板橋區進行首場活動，黨主席黃國昌（前左）發放「真相派報DM」、「血汗薪資袋」等活動相關宣傳品。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日

民眾黨「人民要當家」首場宣講23日在新北市板橋區舉行，黨主席黃國昌（持麥克風者）於活動尾聲時登台宣講，吸引路過民眾目光。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日

黃國昌致詞時表示，政府嘴巴上說人民是頭家，實際上把人民當盤子，每一分被民進黨污走的錢，都是台灣人民的錢，而不是總統賴清德、行政院長卓榮泰的錢，不會容忍民進黨貪腐、浪費台灣人的納稅錢。

黃國昌說，今天就是跟貪腐、浪費的民進黨政府宣戰的時候，民進黨嘴巴喊著民主，心裡想的是民進黨做主，如果當民進黨掌權的時候，人民納稅錢愛怎麼花就怎麼花，國會不可以監督，這是哪門子的民主。

黃國昌指出，民眾黨站在人民立場、幫人民看緊荷包，民眾黨站出來不是為了大罷免，是看不下去民進黨繼續用謊言欺騙人民，把台灣人民當盤子。

媒體報導，前民眾黨主席柯文哲近期有血尿狀況，柯文哲的妻子陳佩琪在致詞時說，謝謝民眾黨公職在這段時間對柯文哲的幫忙，大家很關注柯文哲的身體狀況，她會盡可能用任何管道，幫助柯文哲找到病因。

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陳佩琪說，很感謝這段期間大家沒有離開民眾黨，入黨的人也更多，去年9、10月間她加入民眾黨，並成為終身黨員，希望大家能把民眾黨聲音散播出去，「一起加入我們，為台灣奮鬥努力」。

此外，黃國昌在宣講前受訪表示，在沒什麼證據情況下，柯文哲莫名其妙被關押7個多月，民進黨把檢調當成政治工具打擊政治對手，民眾非常憤怒、無法接受。除在司法程序上捍衛柯文哲清白，他希望檢調、獄政單位能維護柯文哲的健康與基本人權。（編輯：林興盟）1140323

台灣民眾黨23日在新北市板橋區舉行首場「人民要當家」全民問政宣講活動，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（前中）到場與支持者互動。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日

台灣民眾黨啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，23日在新北市板橋車站旁舉行首場活動，許多支持者到場參與，一同舉牌高喊口號。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，23日首場在新北市板橋車站旁舉行，黨主席黃國昌（前中）與黨籍立委高舉「血汗薪資袋」喊口號表達訴求。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日