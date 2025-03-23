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民眾黨宣講史書華邀簽罷免連署 黃國昌：就是來鬧場

2025/3/23 15:38（3/23 18:43 更新）
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民眾黨23日下午在新北市板橋區舉行「人民要當家」全民問政宣講，黨主席黃國昌（前左）接受媒體訪時，領銜罷免國民黨立委葉元之的醫師史書華在現場舉著印有黃國昌頭像及標語的手舉牌表達意見。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日
民眾黨23日下午在新北市板橋區舉行「人民要當家」全民問政宣講，黨主席黃國昌（前左）接受媒體訪時，領銜罷免國民黨立委葉元之的醫師史書華在現場舉著印有黃國昌頭像及標語的手舉牌表達意見。中央社記者趙世勳攝 114年3月23日
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（中央社記者陳俊華新北23日電）民眾黨「人民要當家」宣講首場今天在板橋舉行，牙醫史書華到場邀民眾黨主席黃國昌簽罷免連署書，一度與志工發生推擠。黃國昌說，「史書華就是來鬧場，民進黨側翼對民主法治的素質，低落到讓人非常遺憾。」

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，台灣民眾黨拋出啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，今天首場在板橋車站旁舉行，有許多支持者到場參與。

罷免國民黨立委葉元之的領銜人史書華在黃國昌受訪時，站一旁拿著黃國昌昔日言論「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」的手舉牌，並喊口號邀請黃國昌參與罷免連署。民眾黨多名志工上前阻止，雙方發生口角衝突，史書華則一度摔倒在地。

黃國昌會前受訪表示，史書華就是來鬧場，路權是民眾黨借的，要辦活動自己去辦，不要跑到人家活動來鬧場，「民進黨這些側翼對民主法治的素質，低落到讓人非常遺憾的狀態。」

黃國昌指出，今天舉辦活動最主要是要打破民進黨政府的謊言，行政院長卓榮泰下鄉散播假訊息，民眾黨有必要撥亂反正，把真相告訴全台灣人民，大家已經受夠政府的貪腐無能；真正要讓人民當家的話，民進黨就不要再踐踏台灣的民主法治。

黃國昌說，罷免制度完全被民進黨濫用，罷免是要淘汰不適任的民代，民進黨卻是選舉選輸就翻桌，全台人民要看清楚，民進黨是如何傷害台灣的民主，不斷用獨裁、威權心態，要把台灣帶向回頭路，人民要勇敢站出來發出怒吼。

至於是否有邀國民黨立委參加，黃國昌則說「沒有」，這場活動是民眾黨主辦，非常多黨公職因為時間關係都沒上台，希望把多一點時間留給公民團體。

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媒體詢問，首場宣講活動辦在板橋，是否劍指2026市長選舉。黃國昌說，沒必要什麼事情都要扯上選舉，這場活動是要清楚告訴民進黨政府，台灣要進步、政府要監督，要求政府說清楚講明白，過去這幾年浪費的錢、貪腐的錢，到底跑到什麼地方去。

另外，去年度國家稅收實徵數創新高，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。黃國昌說，民眾黨已把超徵數額清楚算出來，也做了民調，針對超徵稅額如何處理，民眾黨有自己的主張，已草擬特別條例，近期會正式提出，希望早日進到委員會討論、審議。（編輯：林淑媛）1140323

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