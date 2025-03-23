民眾黨宣講史書華邀簽罷免連署 黃國昌：就是來鬧場

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（中央社記者陳俊華新北23日電）民眾黨「人民要當家」宣講首場今天在板橋舉行，牙醫史書華到場邀民眾黨主席黃國昌簽罷免連署書，一度與志工發生推擠。黃國昌說，「史書華就是來鬧場，民進黨側翼對民主法治的素質，低落到讓人非常遺憾。」

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，台灣民眾黨拋出啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講，今天首場在板橋車站旁舉行，有許多支持者到場參與。

罷免國民黨立委葉元之的領銜人史書華在黃國昌受訪時，站一旁拿著黃國昌昔日言論「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」的手舉牌，並喊口號邀請黃國昌參與罷免連署。民眾黨多名志工上前阻止，雙方發生口角衝突，史書華則一度摔倒在地。

黃國昌會前受訪表示，史書華就是來鬧場，路權是民眾黨借的，要辦活動自己去辦，不要跑到人家活動來鬧場，「民進黨這些側翼對民主法治的素質，低落到讓人非常遺憾的狀態。」

黃國昌指出，今天舉辦活動最主要是要打破民進黨政府的謊言，行政院長卓榮泰下鄉散播假訊息，民眾黨有必要撥亂反正，把真相告訴全台灣人民，大家已經受夠政府的貪腐無能；真正要讓人民當家的話，民進黨就不要再踐踏台灣的民主法治。

黃國昌說，罷免制度完全被民進黨濫用，罷免是要淘汰不適任的民代，民進黨卻是選舉選輸就翻桌，全台人民要看清楚，民進黨是如何傷害台灣的民主，不斷用獨裁、威權心態，要把台灣帶向回頭路，人民要勇敢站出來發出怒吼。

至於是否有邀國民黨立委參加，黃國昌則說「沒有」，這場活動是民眾黨主辦，非常多黨公職因為時間關係都沒上台，希望把多一點時間留給公民團體。

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媒體詢問，首場宣講活動辦在板橋，是否劍指2026市長選舉。黃國昌說，沒必要什麼事情都要扯上選舉，這場活動是要清楚告訴民進黨政府，台灣要進步、政府要監督，要求政府說清楚講明白，過去這幾年浪費的錢、貪腐的錢，到底跑到什麼地方去。

另外，去年度國家稅收實徵數創新高，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。黃國昌說，民眾黨已把超徵數額清楚算出來，也做了民調，針對超徵稅額如何處理，民眾黨有自己的主張，已草擬特別條例，近期會正式提出，希望早日進到委員會討論、審議。（編輯：林淑媛）1140323