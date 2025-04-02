基隆藍軍憂林沛祥遭罷免假連署 推40萬檢舉獎金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）國民黨基隆市黨部指出，為杜絕個人資料遭違法用在罷免國民黨立委林沛祥，設立檢舉專線，民眾若向地檢署告發一旦起訴，發給檢舉人20萬元，一審判決有罪再發20萬元獎金。

國民黨基隆市黨部今天中午舉行「杜絕不正當連署，提供檢舉獎金」記者會，基隆市黨部主委吳國勝、基隆市黨部發言人潘艾嘉及黃申棟出席。

潘艾嘉表示，這次罷免林沛祥行動，顯然又是透過政治惡鬥手段扯人民後腿，實際上市黨部在街頭巷尾發現參與市民並不多，因此一直思考這次罷免連署是否公正，為確保政治活動公平性，並杜絕違法使用個人資料，市黨部設立檢舉專線0983211270。

潘艾嘉指出，民眾若發現未經同意個人資料被用在罷免林沛祥連署書，市黨部除鼓勵民眾至地檢署告發外並向市黨部檢舉，一旦地檢署起訴，市黨部會發給檢舉人新台幣20萬元，若法院一審判決被告有罪，市黨部再提供檢舉人20萬元獎金。

黃申棟表示，去年罷免基隆市長謝國樑已讓基隆嚴重撕裂，民進黨又發動罷免林沛祥毫無正當性，破壞基隆良善氛圍，國民黨作為基隆在地深耕的政黨，尊重人民的罷免權，但前提必須合法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃申棟指出，民主程序的正當性，不能靠黑箱操作或濫用個資換取，市黨部今天啟動檢舉機制，讓民眾可以舉報不法連署，並提供法律協助，以堅守人民個資守護民主，社會的和諧不應該淪為民進黨鬥爭犧牲品，呼籲民眾一同把關。

記者詢問，對於大罷免潮，外界質疑國民黨中央態度過於軟弱，喪失罷免先機。對此，吳國勝表示，這可能誤解了，國民黨主席朱立倫說「以罷制罷」，並強烈呼籲各縣市黨部配合公民團體作業，國民黨有決心也會有所作為。（編輯：戴光育）1140402