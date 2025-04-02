專注反罷免李彥秀辭國民黨文傳會主委 林寬裕接任

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨立委全面備戰大罷免潮，身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀，在黨主席朱立倫同意下，辭去文傳會主委，主委一職由革實院長林寬裕兼任。林寬裕今天表示，球賽進行到一半，適度的隊形調整都是為了要把球賽打好。

國民黨宣布，李彥秀免兼文傳會主委，由林寬裕兼任。李彥秀指出，感謝朱立倫信任，以及過去1年多大家的協助，讓文傳會工作順利推動，也有許多新的突破。面對民進黨鋪天蓋地的政治鬥爭與全國大罷免，文傳會未來的工作將更艱鉅，需要主委全心全力投入。

李彥秀說，她在地方面臨「惡罷」的挑戰，需要花費更多時間與精神，為國民黨守住北市重要的一席。因此向朱立倫表達免兼文傳會主委的想法。未來她仍將在黨副秘書長的角色上，繼續反映基層民意，為國民黨以及為台灣的民主貢獻心力。

林寬裕解釋，李彥秀最近在選區和立法院黨團有很多行程，實在分身乏術，由他回來接替，是很自然的事。李彥秀還是黨副秘書長，也是和立法院黨團溝通重要的橋梁。球賽進行到一半，適度的隊形調整都是為了要把球賽打好，為因應實際需要，大家都會盡全力發揮好角色。

花蓮縣議長張峻稱近期經常接到黨中央長官來電，表達希望快點罷免國民黨立委傅崐萁。對此林寬裕回應，這是沒有的事情，呼籲全黨一起放下個人的小恩小怨。

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此外，國民黨台北市議員鍾小平近日指國民黨青工會提供名單給罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮，引發青工會反彈，青工總會長鄭任宗下午在國民黨中常會提議黨紀處分鍾小平，朱立倫裁示，全案先交地方黨部了解。

林寬裕強調，有些黨員出現一些外界認為不太妥適的言論，黨中央沒辦法憑轉述判斷，會請市黨部了解實際狀況，待資料呈報後，若覺得有必要，再做進一步處理。（編輯：張若瑤、萬淑彰）1140402