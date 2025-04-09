新北罷免綠委團體領表 將打團體戰相互支援收件

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（中央社記者高華謙台北9日電）罷免民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘的團體今天赴中選會領表。罷免張宏陸的團體發起人吳禹辰說，二階門檻較高，需要大家團結，新北罷免民進黨立委團體會相互支援收件。

罷免張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘的團體先前經補件後通過一階提議門檻，今天赴中選會領取第二階段連署人名冊格式。

吳禹辰指出，估計二階安全門檻最少需要3萬至3.2萬份，因此需要大家團結，新北罷免民進黨立委團體在二階會相互支援收件，例如板橋區任何據點也可以代理收受罷免其他綠委的連署書，他們會再轉交給對應罷免團體。

吳禹辰說，接下來將加大力度架設固定連署據點，並增開捷運出口與菜市場等機動連署站，也會有機動陸戰部隊，深入鄰里街道與菜市場宣講，讓選民知道哪裡能遞交連署書、以及要罷免的原因，另也希望能結合所有在地民代、里長、協會或社團的力量。

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綠委質疑死亡或不合格連署份數較高。吳禹辰表示，經詢問中選會，都說以收到公函為準，但公函沒提到不合格率與死亡連署份數等，為何他們身為發起團體不知道這些數字，民進黨卻能拿到，因此他們對於數字真實度非常懷疑。

此外，罷免蘇巧慧的團體則表示，門檻約3萬份，希望衝到越高越好，目前也積極在土城、樹林、三峽與鶯歌找連署點，並制定快閃計畫，會積極與在野黨民代尋求協助。（編輯：謝佳珍）1140409