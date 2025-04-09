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張峻繳500份連署書助「罷傅」 藍營：心痛與不值

2025/4/9 15:50（4/9 16:01 更新）
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無黨籍花蓮縣議長張峻（左2）表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，9日並繳交500多份連署書罷免團體，由罷免案領銜人李美玲（右2）收下。（民團「微光花蓮」提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月9日
無黨籍花蓮縣議長張峻（左2）表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，9日並繳交500多份連署書罷免團體，由罷免案領銜人李美玲（右2）收下。（民團「微光花蓮」提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）無黨籍花蓮縣議長張峻表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，今天繳交500多份連署書給罷團；國民黨花蓮縣黨部對此表示，張峻曾任黨部主委，自稱忠貞幹部，黨員都感到心痛與不值。

罷傅團體「微光花蓮」指出，今天由領銜人李美玲從張峻手上接下連署書，數量大約500多份；目前連署書累積已達一定份數，將在近日宣布成績。

「微光花蓮」表示，透過張峻的行動相信會繼續帶來一波熱潮，呼籲花蓮人勇敢站出來。

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張峻接受媒體聯訪表示，這批連署書中，很多是國民黨員所簽署，這些黨員都認為「只要與傅崐萁切割，就不會讓國民黨向下沉淪」。

對此，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，罷免雖是公民權利，但張峻曾擔任縣黨部主委，口口聲聲自稱是「正藍」、是忠貞幹部，跟張峻共事過的黨員和朋友都感到心痛、為張峻感到不值。（編輯：黃名璽）1140409

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