傅崐萁籲總統約束民進黨團 勿再當家鬧事癱瘓國會

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）民進黨團今天再度占據立法院議場主席台，國民黨團總召傅崐萁表示，國難當頭、當家不鬧事，好好救贖全國嗷嗷待哺的產業以及受困需協助的勞工，才是當務之急。他請總統賴清德、行政院長卓榮泰約束民進黨立法院黨團，不要再當家鬧事、癱瘓國會。

美國對台課徵32%對等關稅，卓榮泰7日下午邀國會朝野共商國是，近2小時協商後獲共識，但立法院會今天上午因為數名民進黨立委坐在議場主席台上，導致會議無法進行，而多名國民黨立委則在台下高舉標語，高喊「國難當頭、當家鬧事」的口號。

隨後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領黨團成員在議場門口召開記者會。傅崐萁指出，卓榮泰邀請在野黨面對面協商，國民黨表達願意朝野同心，放下所有意識形態共赴國難，拯救全民，但看到應該要通過特別預算的國會，再一次被民進黨踐踏，不只霸占主席台，還竊占立法院長韓國瑜的座位，這是目中無人、踐踏國會。

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傅崐萁提到，民進黨團霸占主席台，讓會議無法運作，第6次癱瘓國會，難道這是賴總統的意思，還是民進黨團已脫離賴總統的掌握，開始對抗卓榮泰、賴總統。如何一起拯救受難的人民，才是該做的事，才是主戰場，請民進黨不要搞錯戰場。

傅崐萁強調，再次希望，國難當頭當家不鬧事，好好救贖全國嗷嗷待哺產業以及受困需協助的勞工，才是當務之急，再次請賴總統、卓榮泰好好約束民進黨立法院黨團，不要再當家鬧事、癱瘓國會。（編輯：張若瑤、萬淑彰）1140408