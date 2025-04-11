台大生控助收傅崐萁罷免連署書遭人羞辱 綠委聲援

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（中央社記者王揚宇台北11日電）台大黃姓學生今天在民進黨立委黃捷等人陪同並聲援下指出，她在臉書發文表達願意協助收集罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，卻遭到某大學教授等人言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人打電話到學校辦公室抗議，令人遺憾。

黃姓學生、台灣青年民主協會理事長楊姿潁及民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人今天在立法院召開「捍衛學生公民參與！抗議羞辱學生政治表態」記者會，表達相關訴求。

黃姓學生說，她在校園臉書社團發表文章，表示願意協助收集罷免傅崐萁的連署書，因此遭網友質疑，當中包括被某大學教授侮辱。

黃姓學生指出，不管是她在校收集連署書遭受侮辱，或是其他學校的學生在校園擺攤收集連署書時，受到校方高層關切等，這都在意圖打壓公民個人言論自由，更是台灣民主倒退的警訊。

黃姓學生強調，她既無法指揮校方、教師與其他學生去協助連署，她也不是民進黨公職，更沒有收受民進黨任何利益，會去連署純粹是認為傅崐萁的所作所為損害台灣這塊土地上所有人的權益，作為花蓮選民，必須拉下這位不適任的政治人物。

楊姿潁說，學生參與公共事務、行使公民權利不該被懷疑，更不該被恐嚇，「這不是政治進入校園」，而是學生作為社會一份子的自覺與責任。

黃捷強調，今天站出來聲援學妹，除了是希望社會可以共同正視學生自主參與公民活動的權利，也希望各界能給學生自由的空間，因為當有學生願意站出來參與公民活動，鼓勵都來不及，為何還會進行打壓。

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范雲表示，民主時代學生當然可以自主表達政治意見，希望學生不要因為這次事件就不敢對政治發言。

張雅琳說，類似黃姓學生的案例不只一件，陸續有些學校，像是政大、清大等，會檢查學生攤位上有無不恰當的宣傳文宣等，這對她來說非常荒謬，因為教育基本法第6條規定的中立原則，指的是學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，這是要規範學校行政中立，學生跟老師要表達想法與立場都是可以的，學校不能用各種行政力量進行干涉。（編輯：蘇志宗）1140411