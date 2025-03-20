新版財劃法衝擊營養午餐 張廖萬堅承諾盡快與地方談

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（中央社記者林敬殷台北20日電）立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案，教育部次長張廖萬堅表示，財劃法這樣修，對國教補助款衝擊有多大，仍在評估，他承諾盡快和地方政府談。

立法院教育及文化委員會今天審查學校供餐法草案及運動產業發展條例部分條文修正草案。

面對外界質疑營養午餐專法延宕6年，張廖萬堅表示，原本去年11月20日就已經把教育部版草案（高級中等以下學校午餐及飲食教育條例）送行政院，一個月後財劃法通過，而根據地方制度法，學校營養午餐權責屬於地方政府，原本教育部補助經濟弱勢、國產可溯源食材補助、推動偏鄉中央廚房等，每年補助新台幣74億元，將回歸地方負擔。

張廖萬堅表示，朝野立委提出的版本，包含新增營養師、午餐執行秘書專職化及廚房設備等超過26億元，總計超過100億元以上將由地方負擔，需持續進一步與地方政府溝通協調。

對於教育部將專法無法提出指向財劃法，國民黨立委萬美玲表達不滿，不要把窒礙難行拿財劃法擋，營養午餐中央責無旁貸，就是因為很多問題，才要制定專法，質疑教育部沒有準備好。

張廖萬堅表示，唯一沒有準備好的就是，修法後增加的錢，地方政府會不會買單，不買單怎麼修這個法。對於萬美玲質疑，換了位子，主張就不同。張廖萬堅說，位子不一樣，但是環境有改變，必須務實面對。

張廖萬堅答詢國民黨立委羅廷瑋時表示，目前營養午餐型態有3種，公辦公營、公辦民營及民辦民營，各自規範不一樣，人數各占1/3，如何訂一個專法，縣市都照教育部規範，是有困難的。但中央也不是沒有專法，就不重視，從民國109年到111年，教育部每年投入74億元補助。

民進黨立委林宜瑾說，財劃法通過後，中央有3000多億元經費將流向地方，原本由中央負責出錢辦理的事務，部分將移轉地方辦理。以營養午餐專法來說，中央、地方經費要如何劃分，教育部又和地方政府溝通過了嗎。

張廖萬堅表示，行政院目前要求評估財劃法通過後的預算影響，未來會盡快和地方政府洽談，權利義務也要一起談，才不會破壞完整性，地方是否願意負擔過去每年補助的74億元，若不講清楚會遇到問題。

民進黨立委郭昱晴則詢問財劃法對國民教育的影響有多大。

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張廖萬堅說，財劃法對國教補助款的衝擊有多大，還在評估，財劃法這樣修，確實影響到國民教育的大量補助，過去教育部用補助計畫達成政策目的，營養午餐修法後，會有增加的負擔跟補助，若不跟地方攤開來講，再怎麼把法修好，要如何落實。他不希望中央跟地方互推，一定要合作、要談，中央的錢被拿走3成，地方增加又要中央去負擔，地方若又說無法接手，也不是他樂見。

民進黨立委陳培瑜建議，乾脆把所有事情全都攤開來跟家長講，哪些是中央補助，哪些是地方，「鍋不要我們自己來背」。張廖萬堅表示，教育部會跟地方來談，朝立委建議方向進行。（編輯：蘇志宗）1140320