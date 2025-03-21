挨批錯誤政策致虧損 台電：燃料飆漲吸收電價6千億

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（中央社記者劉千綾台北21日電）國民黨、民眾黨立委今天直指錯誤能源政策造成台電虧損。對此台電說明，在野黨主張核電卻又採取核電3不立場（不修法使用、不處理核廢、不重視核安），把科學問題變成政治問題，令人遺憾，俄烏戰爭導致燃料飆漲才是虧損主因，近3年吸收民生、工業電價達新台幣6000億元，遠超電價調整幅度。

台電發布新聞稿表示，立委所指應參考核能使用更多的國家，事實上如韓國、日本、法國等電價調更多、預算補更大，通膨更嚴重，且核能使用需面對核安及核廢處理困境，非僅只靠公投修法就能達成。

台電說明，近年全球多數國家皆多次大幅調漲電價，為穩定物價、照顧民生並兼顧產業競爭力，國內電價調幅相對和緩細緻，台電扮演緩衝吸收角色，也造成目前虧損情況，如以2024年為例，台灣電價若比照韓國，會直接轉虧為盈大賺1539億元。

台電表示，因應燃料漲勢下，世界各國皆採電價調漲或財政補助，如韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，分別達每度3.98元及4.98元，法國也調高達47%、65%；而2022至2024年間，日本政府補貼約新台幣5500億元，法國政府亦補貼約新台幣7000億元。

針對外界討論台電虧損與核能發電關聯，台電指出，2022至2024年受核電機組除役影響金額約400億元，對比同期間國際燃料成本暴增造成現今累虧4000多億元，顯見核電除役絕非台電虧損的主因。

台電表示，俄烏戰爭造成燃料飆漲，燃料價格即使至今仍高出2016至2020年平均標準超過6成，加上台電近3年吸收民生、工業電價達6000億元，遠超電價調整幅度。

此外，有關不用核能導致火力發電增加與空污的指控，台電反駁，2016年以前核電占比高，空污排放卻是近年之最；近年政府推動以氣代煤、再生能源等能源轉型，台電火力電廠空污排放已經減少7成，從2017年10.8萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸。

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至於立委及媒體社論主張核電應可延役，台電重申，核能使用需面對核廢處理及核安保證的現實問題，並非公投或修法即可促成，以核二為例，台灣的核能使用期限依目前法規為40年，但因新北市政府先前持續卡關核廢料乾式貯存設施興建，造成核電機組無法如期將用過核燃料退出反應爐、更換燃料，核二1號機因此提早半年除役，無法完成運轉發電40年任務。

台電表示，核二2號機假設依照部分意見延長運轉，也只能再運轉約4個月，即同樣面臨燃料池滿的問題，自始無繼續使用可能性。（編輯：潘羿菁）1140321