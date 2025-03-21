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台水李嘉榮盼合理調整水價 經部：目前無調漲方案

2025/3/21 15:49（3/21 20:41 更新）
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水利署21日召開2025全國水會議，台水董事長李嘉榮公開呼籲，盼政府調整水價與費率級距，緩解台水財務困境並持續推動供水韌性工程，不過經濟部次長賴建信則說，會全面檢視台水的財務狀況，但目前沒有水價調漲方案。圖為台北市某社區大樓水表。（中央社檔案照片）
水利署21日召開2025全國水會議，台水董事長李嘉榮公開呼籲，盼政府調整水價與費率級距，緩解台水財務困境並持續推動供水韌性工程，不過經濟部次長賴建信則說，會全面檢視台水的財務狀況，但目前沒有水價調漲方案。圖為台北市某社區大樓水表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北21日電）水利署今天召開2025全國水會議，台水董事長李嘉榮公開呼籲，盼政府調整水價與費率級距，緩解台水財務困境並持續推動供水韌性工程，不過經濟部次長賴建信則說，會全面檢視台水的財務狀況，但目前沒有水價調漲方案。

台水預計3月底送出水價檢討報告，引發外界關注水價調整是否蠢動，李嘉榮強調，3月底送出水價檢討報告並非水價調整方案，行政院長卓榮泰要求對水價進行合理檢討，因此台水先送檢討報告。

不過他也強調，台水公司財務來自水費收入，水價已經31年沒有調整，為持續維持供水穩定、投入經費，「如果水價沒有調整，會有很多問題」，希望水價可以更合理調整，讓水資源合理發展。

李嘉榮認為，台水費率級距須檢討，31年前沒有這麼多的工業用水，級距就只有4段並不合理，用水量越大的用戶水價當然要高，現行最高一段水價也才每度新台幣11.5元。

談到台水財務面，李嘉榮說明，台水編列為期8年漏水改善計畫，總經費達新台幣807億元，其中80億元由中央公務預算補助，其餘則須靠舉債支應，台水財務愈來愈吃緊，但為穩定供水、強化供水韌性，新工程必須進行，不能停滯不前。

此外，台水今年法定預算預估虧損59億元，可能創下單年最高虧損紀錄。李嘉榮表示，2023年、2024年連2年均虧損約40億元，主要是舉債利息增加，再加上電價調漲也墊高供水系統電力成本。

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面對台水期盼調整水價，賴建信今天出席水利署「2025全國水會議」受訪表示，現在沒有水價調漲方案，對於台水檢討報告，經濟部希望能全面檢討財務各個層面，包含供水效率、公司內部管理效能，並設法提升經營效能、設備效率，將會合理、客觀審視台水公司的檢討報告。

賴建信表示，卓榮泰今年在施政報告中提出「新治水、新供水、減漏水」3大目標，在減漏水方面，國發會已針對台水降漏工作給予補助，今年度為20億元，有助台水降漏效率。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140321

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