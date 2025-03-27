川普4/2起對進口車徵25%關稅 財長：若衝擊產業政府會協助

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（中央社記者張璦台北27日電）美國擬對進口汽車徵收25%關稅，自4月2日生效。財政部長莊翠雲今天表示，台灣輸美汽車以越野沙灘車為主，一年出口額約新台幣31億元，美方新政策若衝擊產業，政府會跨部會研擬、提供協助；至於台灣被列入「骯髒15國」機率，她表示，不做揣測、但有對策。

莊翠雲今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。

國民黨立委林德福關切台灣被列入「骯髒15國」機率。莊翠雲表示，不做揣測、但有對策，台灣要做最好準備。

同時，林德福關心，美國總統川普宣布對進口至美國的汽車與其特定零件徵收25%關稅，自4月2日生效，若確實執行，對國內產業與相關製造業影響為何。

莊翠雲指出，檢視台灣汽車對美出口數據，一年對美出口額約新台幣31億元，9成以上是1000c.c（含）以下的越野沙灘車，這部分是否涵蓋在美國加徵關稅範圍，還需進一步釐清，若對產業有衝擊，相信經濟部等部會將予以協助，政府會持續密切關注事態進展。

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林德福追問，台灣是否也要實施對等關稅措施，以及未來製藥產業恐也面臨美方加徵關稅。莊翠雲回應，對等關稅相關政策是要經過整體評估，包含考量對產業、消費者等的影響；藥品部分，目前台美都是零關稅，若美方加徵，台灣跨部會將密切注意、研擬如何應對，若美國確定政策方向，台灣政府亦會有對策。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前受訪表示，川普政府特別關注「對美徵收高額關稅且貿易量大的前15%貿易夥伴」，並稱這些國家為「骯髒15國」，但並未明確指出「15國」名單。路透社報導列出去年美國前15大貿易夥伴關稅稅率，台灣因為美國第7大貿易夥伴，遭國外媒體點名列入。（編輯：林家嫻）1140327