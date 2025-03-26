美對等關稅在即 財部：台貿易加權平均稅率低於美

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（中央社記者張璦台北26日電）台灣傳被美國政府列入對美徵收高額關稅且貿易量大的「骯髒15國」名單。財政部表示，台灣貿易加權平均關稅稅率低於美國，且目前美方對等關稅具體實施措施未明確，將持續密切關注，依據行政院整體規劃方案，給予企業支援。

財政部長莊翠雲明天將赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。

根據今天出爐的專題報告，財政部指出，有關美國川普政府所謂對等關稅（Reciprocal Tariffs），其具體實施措施尚不明確。

財政部表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月18日受訪表示川普政府特別關注「對美徵收高額關稅且貿易量大的前15%貿易夥伴」，並稱這些國家為「骯髒15國」，但並未明確指出「15國」名單。路透社報導僅列出去年美國前15大貿易夥伴關稅稅率，台灣因貿易總值1578億美元，為美國第7大貿易夥伴，遭國外媒體點名列入。

談及台灣對美主要進出口貨品與稅率分析，財政部指出，依據WTO資料，台灣112年平均名目關稅稅率約6.5%，美國約3.3%；如果考量各項貨品進口值，則台灣貿易加權平均關稅稅率僅約1.7%，相較美國2.2%為低。

財政部表示，台灣農產品貿易加權平均關稅稅率約9.3%，工業產品貿易加權平均關稅稅率約1.4%；而台灣去年自美進口貨品貿易加權平均關稅稅率僅約2%，由此可知，台灣對美進口貨品以工業產品為主，且多數為雙方關稅零稅率的資通訊產品及電子零組件。

財政部說明，台灣去年自美進口貨品總值464.6億美元，占整體進口總值3943.7億美元的11.8%。其中，自美進口農產品36.9億美元，占自美進口總值7.9%；自美進口工業產品427.7億美元，占自美進口總值92.1%。

財政部進一步指出，台美雙方皆為零關稅的資通訊產品及電子零組件，去年自美進口56.3億美元，占自美進口工業產品13.2%，主要品項包括中央處理器（CPU）及半導體製造設備零件等。

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此外，財政部統計，台灣去年對美出口貨品總值1113.6億美元，占整體出口總值4750億美元的23.4%。對美出口工業產品1104.7億美元，占對美出口總值99.2%；其中資通訊產品679.5億美元，包括AI伺服器、筆記型電腦、無線通訊設備及顯示卡等，電子零組件86.2億美元，包括積體電路（IC）及記憶體等，兩者合計約765.6億美元，占輸美工業產品69.3%。

財政部重申，目前美國川普政府對等關稅具體實施措施仍未明確，將持續密切關注美方相關措施，依據行政院整體規劃方案，因應產業發展及國際情勢，給予企業支援。（編輯：楊蘭軒）1140326