美國4月將加徵汽車關稅 日相石破茂下達3項指示因應

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（中央社東京27日綜合外電報導）美國將於美東時間4月3日0時（台北時間同天中午12時）過後，向所有進口車加徵25%關稅。日本政府發言人林芳正今天就此表示「極為遺憾」，並已接獲日相石破茂的3項指示。

「日本經濟新聞」報導，美國總統川普26日簽署加徵進口車25%關稅的文件，徵稅措施將於4月3日生效。美國目前分別向轎車與卡車課徵2.5%與25%關稅，若加徵25%關稅，轎車與卡車的關稅將會上升到27.5%與50%。

白宮表示，美國最晚於5月3日前，會向引擎、變速器、驅動裝置等重要汽車零件徵收25%關稅。

汽車業是日本經濟一大支柱，約10%就業機會與汽車業有關。而日本2024年對美出口總額達到21.3兆日圓（約新台幣4.7兆元），其中汽車占約1/3。

日本富士新聞網（FNN）報導，針對美國將加徵進口車關稅一事，石破茂今天上午在參議院預算委員會表示，「必須針對這項公告考慮適當的因應措施，所有可能的選項都會被納入考量」。

他也強調，「已經強烈要求（美方）不要把日本納入25%（關稅）的措施。會考慮所有選項中最有效的方式，並將考慮到所有選項」。

之後，相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正今天上午在記者會表示，除了已經要求美方豁免之外，也接獲石破茂的3道指示。

這3道指示分別為「詳查美國關稅措施的內容及對日本影響後，繼續強烈要求美國把日本排除在追加關稅的措施之外」、「詳查對於日本國內政策、產業、就業的影響，實施必要的措施如確保資金等，做好萬全準備」、「與相關閣員合作處理，全力因應」。

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林芳正說道：「日本從2019年來就是全球最大對美投資國，日本企業對美國經濟貢獻良多。特別是日系的汽車製造商直接對美投資額約616億美元，並創造約230萬個相關就業機會。」

林芳正接著說：「（日方認為）美國政府這次的貿易限制措施，包括這項新關稅，可能對日美經濟關係、全球經濟以及整體多邊貿易體制產生重大影響。」（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140327