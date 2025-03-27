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立委關心若列骯髒15國影響 央行：對經濟成長樂觀

2025/3/27 12:26（3/27 14:31 更新）
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立委關心台灣若被美列為徵收高額關稅的「骯髒15國」對經濟影響。中央銀行副總裁朱美麗27日在立法院財委會回應，根據外部報告，對台灣經濟成長樂觀、有信心，物價也穩定。中央社記者王飛華攝 114年3月27日
立委關心台灣若被美列為徵收高額關稅的「骯髒15國」對經濟影響。中央銀行副總裁朱美麗27日在立法院財委會回應，根據外部報告，對台灣經濟成長樂觀、有信心，物價也穩定。中央社記者王飛華攝 114年3月27日
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（中央社記者羅元駿台北27日電）立委關心台灣若被美列為徵收高額關稅的「骯髒15國」對經濟影響。中央銀行副總裁朱美麗今天回應，根據外部報告，對台灣經濟成長樂觀、有信心，物價也穩定；央行也不會定向說新台幣一定升或貶，台幣匯率是市場供需決定。

朱美麗今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。

國民黨立委林德福質詢提問，針對美國總統川普將實施對等關稅，台灣被點名列入骯髒15國的機率。朱美麗說，同意財政部長莊翠雲「不做揣測、但有對策，台灣要做最好準備」的看法。

國民黨立委林思銘則關心，台灣是否成為美國匯率操縱國的名單。朱美麗說明，台灣央行被列入匯率操縱國的指標機率很小，目前央行有溝通管道和說明貿易順差原因，美國財政部也了解，央行很有信心。

朱美麗也說，央行關心總體經濟政策，在匯率部分與美國財政部溝通順暢，對於美國財政部匯率報告的3指標，央行都可因應、應該不是問題。

民進黨立委賴惠員、國民黨立委賴士葆、林思銘質詢提問，針對川普政策，台灣央行是否會讓新台幣匯率升值。朱美麗表示，新台幣匯率是市場供需決定，央行面對金融穩定性與外匯市場穩定都會去觀察，當市場波動大時，央行才會去穩定、並非干預。

賴惠員進一步詢問，當經濟退化時，新台幣走向是升值還是貶值。朱美麗強調，影響資金移動是市場供需關係，目前台美市場為直接連動關係，台幣波動大是外資匯出，但也會將資金匯入台灣，央行不會定向說台幣一定升或貶。

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多位立委關注川普關稅新政對台灣經濟成長率影響，朱美麗指出，跟據S&P Global 3月最新預估，台灣2025年經濟成長率上調0.1個百分點至2.7%，高於2月預估的2.6%，台灣2025全年通膨率預估維持1.9%。

朱美麗強調，台灣本身競爭實力好，全世界對川普政策的不確定性不清楚，但從外部報告看來，對台灣經濟成長樂觀、有信心，物價方面也相對穩定。（編輯：張均懋）1140327

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