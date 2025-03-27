川普宣布4/2徵收關稅 日本4大車廠股價重挫逾3%

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（中央社東京27日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布4月2日對進口汽車徵收25%關稅後，日本4大汽車製造商股價今天重挫逾3%。

法新社報導，東京股市開盤時，全球銷量第一的汽車製造商豐田（Toyota）股價大跌3.7%；日產（Nissan）和本田（Honda）分別下挫3.2%和3.1%；三菱汽車（Mitsubishi Motors）也重跌3.7%。

而在韓國，現代汽車（Hyundai）股價下跌3.4%。

日本首相石破茂今天表示，日本政府已在考慮採取「適當措施」因應美國對進口汽車祭出關稅。

石破茂告訴國會議員：「我們必須在（美方）這項宣布後考慮適當措施。我們自然會考慮所有選項。」

汽車業是日本經濟一大支柱，約10%就業機會與汽車業有關。

去年日本對美出口總額達到21.3兆日圓（約新台幣4.7兆元），而汽車約占1/3。

日本汽車工業協會（JAMA）會長片山正則本月稍早出席東京記者會時，警告美國貿易保護主義將帶來衝擊。

片山正則表示，25%關稅「將對美國和日本經濟整體產生負面影響」。

日本各部長一直在遊說美國對等官員，爭取鋼鐵和汽車等商品豁免關稅，但這類請求遭到拒絕。

川普政府認為，徵稅有助增加政府收入、振興美國產業並施壓各國實現美國優先要務。

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但針對進口車可能會使美國與親密合作夥伴關係緊張。

約有50%在美銷售汽車是在國內製造。約有一半進口車來自墨西哥和加拿大，日本、韓國和德國也是主要供應國。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140327