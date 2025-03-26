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離島基金撥補台電？政院：目前仍盼立院審議追加預算

2025/3/26 16:55（3/26 17:58 更新）
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立法院刪除114年度挹注台電新台幣1000億元的預算案，台電正爭取以離島建設基金撥補，政院人士26日表示，目前仍盼立法院加速審議政院去年提出的追加預算案，藉以補助台電1000億元。（中央社檔案照片）
立法院刪除114年度挹注台電新台幣1000億元的預算案，台電正爭取以離島建設基金撥補，政院人士26日表示，目前仍盼立法院加速審議政院去年提出的追加預算案，藉以補助台電1000億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北26日電）立法院刪除114年度挹注台電新台幣1000億元的預算案，台電正爭取以離島建設基金撥補，政院人士今天表示，目前仍盼立法院加速審議政院去年提出的追加預算案，補助台電新台幣1000億元，舒緩台電壓力。

電價審議委員會預計3月底前開會，但台電財務牽動電價調整議題，在立法院刪除今年度挹注台電1000億元的預算案後，各界關注電價是否調升。

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為彌補虧損，台電正爭取以離島建設基金撥補，不過，撥補須經行政院與立法院同意。電價審議委員會開會在即，對於是否已同意以離島基金撥補，政院人士今天指出，目前仍是期望立法院能夠加速審議，行政院在2024年5月2日所提出的113年度追加預算案，補助台電新台幣1000億元，舒緩台電的壓力。

根據離島建設條例14條規定，離島用水、用電，比照台灣本島平均費率收取，其營運單位因依該項費率收費致產生的合理虧損，由中央目的事業主管機關審核後，編列預算撥補。台電曾說明，從民國89年累計至今，離島建設售電補貼約1000多億元，皆由台電吸收，正徵詢是否能以離島建設基金撥補台電。（編輯：張若瑤）1140326

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