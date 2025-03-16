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經濟部菲律賓種綠電報告 池船送電每度成本高達5.5元

2025/3/16 10:27（3/16 10:53 更新）
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經濟部長郭智輝（圖）去年10月拋出在菲律賓蓋綠能電廠送回台灣構想。近日出爐的評估報告指出透過電池船送電每度運輸成本高達5.5元。（中央社檔案照片）
經濟部長郭智輝（圖）去年10月拋出在菲律賓蓋綠能電廠送回台灣構想。近日出爐的評估報告指出透過電池船送電每度運輸成本高達5.5元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北16日電）經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，根據近日出爐的評估報告指出，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，但每度運輸成本高達5.5元，以現階段而言，成本、技術與法規面均有待克服，更存在地緣政治風險。

為滿足企業綠電需求，郭智輝去年10月提出赴菲律賓呂宋島蓋再生能源電廠，並將綠電輸送回台構想，他允諾立法院半年內提出可行性報告。

根據最新出爐的報告，考量菲律賓日照條件佳，光電發電成本具備足夠價格競爭力，且台灣光電產業相對成熟，規劃以太陽光電為主要開發電源，優先供應菲國當地企業、台商工廠用電需求，剩餘電力則可由電池船或海底電纜送回台灣。

報告內容指出，全球跨國HVDC海纜工程以歐洲完成實績最多，最深的是2010年義大利本島至薩丁尼亞島的海底電纜，長度約420公里，水下最深達1650公尺，工程造價7.3億歐元；義大利另有新的海纜工程興建中，長950公里、佈纜最大深度2150公尺，總投資費用上看38億歐元。

至於台菲之間的呂宋海峽，最深達3000公尺且寬度（水平距離）逾30公里，除了水深挑戰，尚須考量地緣政治風險。

從工程角度，報告點出，台灣確實尚無HVDC輸電系統佈建經驗，唯一僅有台澎海纜實績，但在輸送電力容量、工程規模等，均與台菲跨國海底電纜工程無法比擬，且台菲海域地形相對於歐洲海域複雜，凸顯海纜路徑選擇是成敗關鍵。

相關人士解釋，海纜鋪設非兩點一直線，會繞著水下地形走，台灣已有相關海底測量探勘量能；至於水深挑戰，從既有資料和海圖推估，「可以嘗試繞過去」，但仍需實際調查才能確定路徑，進而清楚工程規模與費用，不過目前已有多家廠商拜訪經濟部表達興趣。

據報告內容，國際業者預計2028年完成開發耐水深3000公尺的海纜產品；海纜舖設施工部分，預定2027年興建完成2艘佈纜能力可達水深3000公尺的佈纜船。

另一方面，考量海底電纜建設時間長，報告提到，電池船可以作為海底電纜完成前的短期方案，但船運輸電力服務成本約每度達新台幣5.5元，且商業模式尚在開發中，航程過長成本也須另外評估。

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能源署表示，經相關研析並與國外廠商交流，海纜輸送電力存在技術可行性，後續將展開海洋地形調查，包括水深、海床地形及洋流等影響因素，以決定海纜路徑與上岸點，再進入設計規劃。

此外，郭智輝提到當地所發綠電可形成碳權，能源署指出，法律面向部分，台灣T-REC本就符合國際規範，需進一步檢視兩國制度如何銜接，未來在呂宋島設置光電廠則會側重在與菲國政府溝通合作土地議題。（編輯：林淑媛）1140316

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