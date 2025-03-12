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雙北11罷團3/13啟動二階連署 籲刪失格立委

2025/3/12 12:20（3/12 13:35 更新）
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全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且死亡連署總數超過千份，仍待補件。（中央社製圖）
全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且死亡連署總數超過千份，仍待補件。（中央社製圖）
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（中央社記者高華謙台北12日電）台北市與新北市共11個罷免國民黨立委團體今天赴中選會領取第二階段連署人名冊格式，並宣示二階連署將在3月13日啟動，象徵「刪一刪（3月13日）」失格立委。

罷免國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、洪孟楷、羅明才、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔共11個團體今天赴中選會領表，並舉行記者會。

罷免王鴻薇團隊發言人阿美表示，很多人會問罷免立委是否有用，但他們在短短不到半年內，從當初不被看好的選區、走到現在使王鴻薇立委職位岌岌可危這一步，靠的是民意與所有人力量，這不只是罷免一個人，而是讓全國立委知道，違反民意代價就是被人民用選票請下台。

阿美說，呼籲所有關心台灣民主的選民站出來支持二階連署，團隊將提供填寫範例與教學影片，接下來60天連署期，天天都有連署點。

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罷免徐巧芯團隊的領銜人、前聯電董事長曹興誠說，他們沒有一個人是替民進黨跑腿，也不是民進黨側翼，他們是堂堂正正的中華民國公民、是國家主人，站出來主張權利，所以也希望國民黨面對罷免能堂堂正正出來，不要躲在幕後用各種手段轉移焦點，也呼籲徐巧芯站出來與他辯論。

罷免李彥秀團隊表示，已成立罷免總部，除了收受連署書，也會舉辦公民教育講座，並推出「行動除銹戰包」，民眾只要在全國看到背這個包包的志工，就可以隨時隨地參加連署。（編輯：翟思嘉）1140312

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