提一邊一國遭鍾小平告發 劉世芳：奉行憲法不同

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（中央社記者劉世怡、林敬殷台北18日電）內政部長劉世芳宣講提到「台灣中國一邊一國」，國民黨北市議員鍾小平認為不當，今天告發涉內亂外患罪。劉世芳說，台灣奉行中華民國憲法，與中國當然不同，一邊一國是最佳解釋。

針對媒體詢問鍾小平今天的提告，劉世芳先是問在場媒體，「鍾小平目前還是國民黨籍，確定吧？」

劉世芳說，她還是與昨天的說法一樣，因為台灣目前奉行的是中華民國憲法，中國當然是中華人民共和國的憲法，她認為一邊一國是最佳解釋，也是最簡單方法。

她表示，鍾小平目前如果是代表國民黨發言的話，非常不妥。她反問，「鍾小平現在是中華民國台北市的議員，還是中國台北的議員？」

鍾小平今天上午赴台北地檢署按鈴告發劉世芳涉犯內亂外患罪。鍾小平接受媒體採訪時指出，劉世芳日前出席「人民是頭家」政策宣講會提及「台灣中國一邊一國」，他認為不當，因為她是政府官員，不懂憲法、不守憲法、不要憲法，涉公然毀憲亂政。

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媒體追問，鍾小平爆料國民黨立法院黨團總召傅崐萁贈送同黨立委修容組「競選小物」，造成檢調赴花蓮搜索一事，對於遭質疑「豬隊友」的看法。

鍾小平回應表示，謝謝媒體給他澄清機會，因為檢調早在他爆料前就已查辦，即檢調偵辦傅崐萁「競選小物」與他沒有關係。（編輯：戴光育）1140318