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提一邊一國遭鍾小平告發 劉世芳：奉行憲法不同

2025/3/18 12:16（3/18 12:41 更新）
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國民黨台北市議員鍾小平（圖）認為內政部長劉世芳宣講提到「台灣中國一邊一國」，發言不當，18日赴台北地檢署按鈴告發劉世芳涉犯內亂外患罪。中央社記者劉世怡攝 114年3月18日
國民黨台北市議員鍾小平（圖）認為內政部長劉世芳宣講提到「台灣中國一邊一國」，發言不當，18日赴台北地檢署按鈴告發劉世芳涉犯內亂外患罪。中央社記者劉世怡攝 114年3月18日
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（中央社記者劉世怡、林敬殷台北18日電）內政部長劉世芳宣講提到「台灣中國一邊一國」，國民黨北市議員鍾小平認為不當，今天告發涉內亂外患罪。劉世芳說，台灣奉行中華民國憲法，與中國當然不同，一邊一國是最佳解釋。

針對媒體詢問鍾小平今天的提告，劉世芳先是問在場媒體，「鍾小平目前還是國民黨籍，確定吧？」

劉世芳說，她還是與昨天的說法一樣，因為台灣目前奉行的是中華民國憲法，中國當然是中華人民共和國的憲法，她認為一邊一國是最佳解釋，也是最簡單方法。

她表示，鍾小平目前如果是代表國民黨發言的話，非常不妥。她反問，「鍾小平現在是中華民國台北市的議員，還是中國台北的議員？」

鍾小平今天上午赴台北地檢署按鈴告發劉世芳涉犯內亂外患罪。鍾小平接受媒體採訪時指出，劉世芳日前出席「人民是頭家」政策宣講會提及「台灣中國一邊一國」，他認為不當，因為她是政府官員，不懂憲法、不守憲法、不要憲法，涉公然毀憲亂政。

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