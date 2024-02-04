大專新住民子女學生8.9萬人創新高 5年增近3倍

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（中央社記者許秩維台北4日電）台灣的新住民子女逐年增加，根據教育部統計，111學年各級學校新住民子女學生共28.5萬人，其中大專約8.9萬人創新高，比106學年大幅增加6.4萬人，增加近3倍。

教育部近日公布各級學校新住民子女就學概況指出，因國際交流頻繁，跨國婚姻日益普遍，民國80年代起，新住民及其子女數逐漸增加；觀察近年新住民結婚人數，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，大致維持每年約2萬人，108學年至110學年受疫情影響，跨國通婚人數大幅減少，直到111學年再度回升。

在新住民子女數方面，111學年各級學校新住民子女學生共28.5萬人，比110學年減少1.1萬人；觀察106至111學年間變化，新住民子女學生數及其占全體學生比率呈現先增後減趨勢，5學年間人數減少2.3萬人（7.4%）。

各級學校部分，111學年的新住民子女在幼兒園、國小、國中分別為1.5萬人、7.5萬人、4.2萬人，都比106學年減少；高中新住民子女學生數則先增後減，由106學年6.9萬人增至108學年8萬人，到111學年又降至6.4 萬人；111學年大專的新住民子女學生為8.9萬人創新高，比106學年大幅增加6.4萬人，增加近3倍。

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教育部統計也顯示，111學年新住民子女學生28.5萬人中，以父（母）來自中國居首（12.4萬人、占43.5%），其次是越南（10.2萬人、占35.7%）、印尼（2.4萬人、占8.5%）。

至於新住民子女的縣市分布，教育部表示，111學年新住民子女學生以新北市4.3萬人（15.3%）居首，其次是台中市3.6萬人（12.8%）、桃園市3.4萬人（11.8%），六都新住民子女學生合計19.9萬人，占全體新住民子女學生的70.1%。（編輯：張雅淨）1130204