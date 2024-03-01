外配取得戶籍身分證 不計行政程序須耗時4至8年

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（中央社記者賴于榛台北1日電）立法院在野黨團主張縮短陸配入籍年限，比照外配從6年改為4年。實際上根據規範，外配若想要拿到身分證，中間流程還有申請歸化、申請台灣地區居留證、放棄原國籍，以及申請台灣地區定居證等程序，4年說法並未計入行政程序時間。

外配來台，被指4年可取得身分證，但整體來看程序環節，中間須經過結婚登記、辦理簽證、居留、歸化等部分。

結婚登記部分，基本上攜帶相關正本證件向戶政事務所申請即可，但若新住民身分「為」外交部公告的特定國家人士，國人與新住民須先在原屬國完成結婚程序後，持原屬國核發的結婚登記書或結婚證書等結婚證明文件及中文譯本，向駐外館處申請面談及文件驗證後，才可在戶政事務所辦理結婚登記。

外配申請居留簽證來台後，須在入國15天內，到居留地縣市的移民署服務站申請外僑居留證。外配取得外僑居留證後，可選擇申請外僑永久居留證或歸化中華民國國籍，若選擇申請外僑永久居留證，外配須合法連續居留台灣5年且每年居住超過183天，再向居留地所在的移民署服務站申請外僑永久居留證。

若外配選擇歸化國籍，須自申請日起往前推算，合法居留台灣連續3年以上，且每年有183天以上的居留事實，才能向戶政事務所申請。

而拿到歸化許可後，外配須向居留地縣市的移民署服務站申請台灣地區居留證，也須向母國申請喪失原屬國國籍，後續可以申請台灣地區定居證，條件則是自核准居留日起，連續居住滿1年；或居留滿2年且每年居住270天以上；或居留滿5年且每年居住183天以上。

外配待取得台灣地區定居證後，後續才能申領戶籍登記並請領國民身分證。整體而言，外配4年便能取得身分證說法，是單純計算歸化國籍的連續3年以上、每年183天的年限要求，以及申請台灣地區定居證最快的居住年限規範，並未計入行政程序時間。

至於外配投票權部分，依照公職人員選罷法、總統副總統選罷法規範，外配取得身分證後，只要年滿20歲，符合相關規範就擁有投票權。

另外，國籍法第10條要求，歸化未滿10年者，不得擔任總統、副總統、立法委員、政務次長以上職位以及民選地方公職人員，內政部曾說明，這是因為上述皆是重要職務、涉及重要決策的決定，必須對國家整體利益、民眾福祉、社經背景及人文風俗等有相當瞭解，考量新住民原屬國與台灣國情有著重大差異，需要一段時間的適應及瞭解，藉以融入台灣社會體制。

至於外配的健保加保條件，只要是在台灣地區領有居留證明文件者，且在台灣連續居留滿6個月或曾出境1次未逾30日，其實際居住期間扣除出境日數後，併計達6個月起，都應該參加全民健康保險；不過，有一定雇主的受僱者，自受僱日起就應該投保，不受6個月的限制。（編輯：朱建陵）1130301