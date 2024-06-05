衛福部預告修社會救助法 民團列9項缺失籲重寫

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（中央社記者郭建伸台北5日電）衛福部日前預告社會救助法修正草案，社會救助法修法聯盟今天舉行記者會指出，修正草案有9項缺失，不僅民眾期待落空，也遠離總統賴清德承諾的改革願景，建議政府將草案退回重寫。

衛福部於4月預告社會救助法修正草案，增訂特定對象與條件可取消虛擬收入認定，但未刪除虛擬收入門檻，引發民團不滿。多個民間團體組成「社會救助法修法聯盟」今天在立法院舉行記者會表達訴求。

社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐表示，衛福部曾於預告草案前一週找民間團體開會研商修法，不僅團體於開會前3天才接獲通知，民團的意見大多未被採納，最後趁新內閣就任前草率交差，恐埋下修法隱憂。

王今暐指出，對於衛福部預告版本，社救盟歸結出9項缺失，第一是虛擬收入沒廢除，第二是家戶合計沒放寬，第三是就業支持沒變化，第四是貧窮陷阱沒廢除，第五是無家者專章與居住支持沒下文，第六是新住民家庭沒重視，第七是爭議條文沒著落，第八是過時價值沒解嚴，第九則是社會救助沒希望。

王今暐提到，雖然衛福部預告的草案版本有一些立意良善的修正，但沒有做到賴總統允諾的行政創新，也無法展現新內閣強化社會安全網的願景，反而有行政本位與守舊價值，不僅效益有限，也無法回應台灣人民期待。

王今暐強調，若修正草案是30年前提出的話，可說是略有進步，但現在已是2024年，政府的社會救助部門仍活在20世紀，新的內閣團隊應該重寫這部草案。

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台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿表示，衛福部草案把遊民的字眼改為街友，但街友是指露宿在公共場合，無家者還包含家暴受害者、因疫情失業繳不起房租者等，這些人都不等同於街友遊民，政府應增加預防性概念，把需要照顧者納入社安網。

人生百味文化建構協會研究員周上智指出，修正草案版本仍保留既有的虛擬收入制度，雖有框定例外條件，但永遠都掛一漏萬，政府應依照真實情況核算收入，並廢除虛擬收入制度。（編輯：張若瑤）1130605