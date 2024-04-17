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花蓮縣議員訪日見證台日友誼 與謝長廷交流災況

2024/4/17 17:36（4/17 17:56 更新）
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0403花蓮強震後，日本政府與民間對台灣伸援；花蓮縣議員楊華美（右）、蔡依靜（左2）、林則葹（左）前往日本考察，17日與駐日代表謝長廷（右2）交流花蓮災區狀況。（楊華美服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月17日
0403花蓮強震後，日本政府與民間對台灣伸援；花蓮縣議員楊華美（右）、蔡依靜（左2）、林則葹（左）前往日本考察，17日與駐日代表謝長廷（右2）交流花蓮災區狀況。（楊華美服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月17日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）「台日友誼，善的循環」0403花蓮強震後，日本政府與民間對台灣伸援；花蓮縣議員楊華美、蔡依靜、林則葹今天拜訪台灣駐日經濟文化代表處，與駐日大使謝長廷交流災區狀況。

花蓮發生強震，日本政府日前向駐日代表處提出100萬美元的善款捐助台灣政府。謝長廷表示，日本政府與國民，對花蓮震災表達非常大的關懷與支援，他認為這就是「善的循環」。

無黨籍縣議員楊華美說，這次議會的考察行程，本來就已經透過外交部安排，拜訪駐日代表處。但出訪前花蓮發生大地震，連日處理民眾陳情的各種災情問題，人到了日本也沒停過。謝長廷見到來自花蓮的議員，關懷備至，談話間都圍繞著0403地震。

謝長廷說，不但日本政府關懷，日本民間對台灣的關心更是積極而令人感動。不管是政界、企業界、NGO團體都紛紛對花蓮伸援。他說，就在與花蓮縣議員們交流的當天，日本第二大在野黨「日本維新會」黨魁馬場伸幸也要捐款給台灣，而日本民間的捐款也已達2000萬日圓。

無黨籍縣議員蔡依靜指出，一下飛機，不管是機場、車站，或是旅館、超商，到處都可以見到日本民間自發的小額捐款，都是要對花蓮的地震應援，讓她感受到同為地震頻繁帶的鄰國日本，對台灣的關心與同理。

民進黨籍縣議員林則葹表示，日本民眾對地震很敏感，自發又團結支援自己國內的災區，像很多商店賣場都會規劃一區來專門販售地震災區的農產品，或把販售金額依比例提撥賑災，這也很值得學習。

楊華美說明，這次日本考察行程，主要考量到日本很多地方跟花蓮一樣面臨高齡化、少子化、人口外流嚴重、城鄉發展落差等問題，而日本政府近年的地方創生計畫，已經有很多成功的案例，足供花蓮縣政府借鏡。這次再度感受到日本對台灣的支持，這種良好關係足以成為世界的模範。（編輯：郭諭儒）1130417

花蓮縣議員楊華美、蔡依靜、林則葹前往日本考察，下飛機後在日本到處可見民間自發的小額捐款，都是要對花蓮地震的應援。（楊華美服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月17日
花蓮縣議員楊華美、蔡依靜、林則葹前往日本考察，下飛機後在日本到處可見民間自發的小額捐款，都是要對花蓮地震的應援。（楊華美服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月17日
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