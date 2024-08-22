吳誠文：擬循類台積模式 打造台灣雲端服務系統公司

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（中央社記者張璦台北22日電）國科會主委吳誠文今天表示，將在台南沙崙建構平台，鏈結IC設計、製造業者，即整合軟、硬體，發展各行各業需要的雲端應用服務系統，初期由政府先注資點火，再引導國內電子大廠等民間投資，目標循類似台積電模式，打造雲端服務系統公司，建構台灣主權AI。

國科會今天宣布「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，吳誠文受訪時表示，北台灣半導體等科技產業實力堅強，政府除推動「桃竹苗大矽谷方案」，為均衡各地、百工百業發展，進一步規劃「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，期程為2025年到2029年，5年合計將投入至少新台幣360億元，從南台灣出發，打造台灣成為人工智慧（AI）之島。

吳誠文指出，政府會分年循序漸進在沙崙地區建構「晶片暨系統整合服務平台」，鏈結台灣的IC設計、硬體製造業者，尤其是把中小型IC設計公司納入補助範圍，整合硬體與軟體系統，並應用到傳統產業、服務業、醫療照護、旅遊餐飲等。

吳誠文表示，此軟硬體系統整合平台，會先由政府投資，未來將邀請國內電子大廠、半導體大廠加入，引進民間資金方面，是與國發會、金管會一起規劃；未來「可能可以衍生出一個新的企業」，甚至是新的產業模式，並讓台灣除擁有前瞻製造，還可創造出各行各業所需要的雲端應用服務系統。

吳誠文說，政府會先投資的原因，是希望讓民間資金有信心，「像台積電一開始也是政府引導」，未來目標是循類似模式，打造雲端服務系統公司，建構台灣主權AI。（編輯：楊蘭軒）1130822