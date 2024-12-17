翁章梁野百合世代從政無悔 相信民主不走回頭路【專訪】

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣長翁章梁大學時期投身1990年野百合學生運動，之後走上政治路，回憶過往沒有遺憾，且相信已自由、民主的台灣人會自我反省、檢討能力也夠，不會再走回頭路。

翁章梁1965年出生在嘉義縣義竹鄉，高中考上第一志願嘉義高級中學，翁章梁父親還高興得祭祖、放鞭炮慶祝，後來得知翁章梁投入學運，一度相當擔憂，這也讓翁章梁感到親情的虧欠，但最終翁章梁的從政歷程還是讓家人們感受到當初參與學運的初心。

翁章梁大學時期，台灣政治動盪風起雲湧，曾擔任野百合學運廣場總指揮的翁章梁接受中央社通訊社專訪表示，野百合是促進台灣自由化與民主化，一路走來他沒有遺憾。

他說，每個時代都有須面臨的挑戰，野百合爭取實施民主機會，在實施中反省、檢討，進而深化；台灣願追求世界最進步價值，自我反省能力也夠，民主不會走回頭路。

展望未來，任期進入後半段的翁章梁表示，嘉義在無人機、智慧農業與科學園區開發已進入軌道，他期待未來首長能持續帶領嘉義縣邁向新時代。

翁章梁期待，未來嘉義領導者可以理解並思考「嘉義與台灣的關係，以及嘉義與世界的關係」，如此一來，一定能夠找出下一個嘉義能與國際競爭的機會。（編輯：李明宗）1131217