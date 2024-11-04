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翁章梁：台積電嘉義封裝廠 估2025年第3季如期裝機

2024/11/4 14:11
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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義縣長翁章梁今天在縣議會定期會進行施政報告表示，台積電嘉義CoWoS先進封裝廠預定地內文化遺址近日挖掘完畢，預估不會影響明年第3季裝機；此外，嘉科園區已啟動擴建評估。

翁章梁說，他就任時以「農工大縣」作為發展方向，農為本、工業也必須強化，隨著產業園區布建，讓大家看到嘉義縣工業發展新輪廓；加上嘉義科學園區設立及台積電設廠，以及無人機產業，嘉義縣再次轉型、升級為「農工科技大縣」。

翁章梁強調，嘉義縣目前在消費性產業有大進展，有助於提高居住及就業誘因，華泰名品城Outlet進駐補足消費性產業空白，相信未來會有更多廠商進駐嘉義，也可帶動服務業就業。

另外，台積電預定地因挖掘到文化遺址，目前透過調整施工順序、儘速挖掘清理，雙管齊下，預計10月底挖掘完畢，並移交台積電繼續施工，不會影響台積電設廠預估明年第3季的裝機時程。

翁章梁指出，因應高科技廠商產業布局及需求，國科會南部科學園區管理局最近啟動嘉義科學園區擴建評估，將以高速寬頻網路、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心，基地範圍就位於現有科學園區旁。

除了嘉義科學園區，嘉義縣其他產業園區也穩健發展中，中埔公館及水上南靖園區正在進行箱涵開挖、滯洪池護坡等公共設施開發，招商作業朝分期分區辦理出租土地也順利進行中。

民雄航太園區西側產業園區無人機製造基地，更獲得行政院公共建設預算約新台幣68.59億元支持；民雄航太園區為無人機新創量產基地，提供中大型商用、軍用無人機、中科院國機國造任務及軍民通用技術研發生產基地。

翁章梁表示，隨著科技迅速發展，縣府積極探索將先進人工智慧技術應用於農業及工業領域，提升生產效率與產品品質，也將不斷完善基礎設施，打造更加智慧的城市環境，最終實現「農工科技大縣」願景。（編輯：陳仁華）1131104

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