颱風來襲 嘉縣調度移抽水機排空滯洪池嚴陣以待

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）中央氣象署今天表示，康芮颱風可能在台東附近登陸，路徑持續西修且有愈來愈往南情形，嘉義縣府已調度移動式抽水機、排空滯洪池、備妥防汛物資嚴陣以待，降低颱風傷害。

嘉義縣長翁章梁下午前往東石鄉鰲鼓排水幹線抽水站等處視察防汛整備情形，指示水利處做好各項防颱準備，嚴陣以待。

水利處告訴中央社記者，目前已完成轄內抽水站274座抽水站及617座水門及228部移動式抽水機整備，另備有防汛物資沙包1萬5000個、太空包2000個及防水擋板5081片。

此外，昨天已調度移動式抽水機至易淹水區、排空滯洪池，並通知看顧水門人員隨時掌握水門啟閉時機，清除渠道垃圾，並要求施工廠商對於轄內在建工程應做好防颱措施、夜間警示及執行防汛整備計畫，以避免倒塌及相關意外。

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水利處說，目前嘉義縣轄內共有245組淹水感知器設置於各鄉鎮市社區，可即時回傳社區積淹水情形；228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握調度位置及運作；另外已介接轄內46座抽水站運轉訊號及建置 23座滯洪池水位計，可快速掌握相關水利建造物運轉情形及滯洪池水位狀況。

嘉義縣府今天也公告危險警戒區域範圍，劃定阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區；八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪及北港溪等行水區域；東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各種商港、漁港，為危險區域管制區。（編輯：李淑華）1131030