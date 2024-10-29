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嘉縣財稅局電子紙服務 節省作業時間又環保

2024/10/29 12:52（10/29 13:26 更新）
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嘉義縣財政稅務局使用「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，縣長翁章梁（右）29日現場觀看民眾申請過程指出，運用此技術每年可節省數萬張紙張。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
嘉義縣財政稅務局使用「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，縣長翁章梁（右）29日現場觀看民眾申請過程指出，運用此技術每年可節省數萬張紙張。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣財政稅務局今年使用「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，讓民眾在臨櫃辦理稅務業務時，能夠輕鬆閱讀並確認申請內容，進行簽名後即可完成所有流程，省時又減碳。

嘉縣財稅局今天邀請縣長翁章梁與民眾共同體驗「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，財稅局納稅服務科長陳珮如告訴中央社記者，這項臨櫃申辦運用電子紙系統服務率全國稅務機關之先，從今年7月起在太保總局及民雄分局全面上線。

陳珮如說，透過這項系統服務可處理地價稅、房屋稅、使用牌照稅等多達101項稅務表單查詢資料，民眾只要至財稅局臨櫃辦理業務時，檢附身分證件交由櫃台服務人員審核掃描，透過電子表單取代傳統的紙本申請。

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陳珮如指出，運用電子紙的省電、低碳以及具備手寫筆跡與直觀書寫特性，讓稅務申辦變得更加友善、環保，不僅減少了紙張的使用，還能讓民眾享受到直觀舒適的數位化服務，省時又省力。

翁章梁觀看民眾申請過程、再加上親身體驗後說，無紙化系統結合電子紙低碳技術，實現了年省數萬張紙張的目標，未來縣府將持續推動更多智慧化與友善性的政策與服務，讓嘉義縣成為更具智慧、更加宜居的地方。（編輯：謝雅竹）1131029

嘉義縣財政稅務局使用「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，縣長翁章梁（中）29日表示，無紙化系統結合電子紙低碳技術，實現了年省數萬張紙張的目標，未來縣府將持續推動更多智慧化與友善性的政策與服務，讓嘉義縣成為更具智慧、更加宜居的地方。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
嘉義縣財政稅務局使用「臨櫃申辦無紙化運用電子紙系統」，縣長翁章梁（中）29日表示，無紙化系統結合電子紙低碳技術，實現了年省數萬張紙張的目標，未來縣府將持續推動更多智慧化與友善性的政策與服務，讓嘉義縣成為更具智慧、更加宜居的地方。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
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