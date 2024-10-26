本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

推廣國產雜糧 嘉縣農會推新品「魔豆點心包」

2024/10/26 15:44（10/26 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣長翁章梁（中）26日出席「魔豆萌寵萬聖趴–嘉義縣國產雜糧產品推廣活動」，現場分送嘉義縣農會以在地生產雜糧打造的萬聖節零食「魔豆點心包」，與民眾同樂。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
嘉義縣長翁章梁（中）26日出席「魔豆萌寵萬聖趴–嘉義縣國產雜糧產品推廣活動」，現場分送嘉義縣農會以在地生產雜糧打造的萬聖節零食「魔豆點心包」，與民眾同樂。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣農會推廣國產雜糧，將嘉義產的花生、紅豆、綠豆、紅薏仁、黑豆、玉米等，打造萬聖節專屬零食「魔豆點心包」，今天在大林舉辦的「魔豆萌寵萬聖趴」發表。

嘉義縣農會為響應國家推廣健康飲食號召，提升民眾對國產雜糧的認識，與大林鎮公所聯合舉辦「魔豆萌寵萬聖趴-嘉義縣國產雜糧產品推廣展售活動」，今天在大林運動公園盛大登場。

嘉義縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、民進黨縣議員江志明等人出席活動，當孩子大聲喊著「不給糖就搗蛋」時，共同發下由縣農會推出的新品「魔豆點心包」，引來現場民眾瘋搶。

黃貞瑜致詞說，縣農會將來自六腳的花生、朴子的紅豆、綠豆、紅薏仁、新港的黑豆，義竹的玉米等，打造萬聖節專屬零食「魔豆點心包」，今天正式發表，藉著萬聖節活動與更多大朋友、小朋友分享。

此外，縣農會也提供多樣化的雜糧食品品嚐、販售，希望消費者多了解雜糧好處與多樣化的食用方式，選擇自身有益的健康飲食習慣。

翁章梁表示，希望鄉親朋友們，多多支持國產雜糧，支持台灣的農民。（編輯：郭諭儒）1131026

「魔豆萌寵萬聖趴–嘉義縣國產雜糧產品推廣活動」26日熱鬧舉行，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）到場推廣國產雜糧，現場發放以嘉義產雜糧打造的新品零食「魔豆點心包」。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
「魔豆萌寵萬聖趴–嘉義縣國產雜糧產品推廣活動」26日熱鬧舉行，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）到場推廣國產雜糧，現場發放以嘉義產雜糧打造的新品零食「魔豆點心包」。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：