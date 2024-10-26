推廣國產雜糧 嘉縣農會推新品「魔豆點心包」

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣農會推廣國產雜糧，將嘉義產的花生、紅豆、綠豆、紅薏仁、黑豆、玉米等，打造萬聖節專屬零食「魔豆點心包」，今天在大林舉辦的「魔豆萌寵萬聖趴」發表。

嘉義縣農會為響應國家推廣健康飲食號召，提升民眾對國產雜糧的認識，與大林鎮公所聯合舉辦「魔豆萌寵萬聖趴-嘉義縣國產雜糧產品推廣展售活動」，今天在大林運動公園盛大登場。

嘉義縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、民進黨縣議員江志明等人出席活動，當孩子大聲喊著「不給糖就搗蛋」時，共同發下由縣農會推出的新品「魔豆點心包」，引來現場民眾瘋搶。

黃貞瑜致詞說，縣農會將來自六腳的花生、朴子的紅豆、綠豆、紅薏仁、新港的黑豆，義竹的玉米等，打造萬聖節專屬零食「魔豆點心包」，今天正式發表，藉著萬聖節活動與更多大朋友、小朋友分享。

此外，縣農會也提供多樣化的雜糧食品品嚐、販售，希望消費者多了解雜糧好處與多樣化的食用方式，選擇自身有益的健康飲食習慣。

翁章梁表示，希望鄉親朋友們，多多支持國產雜糧，支持台灣的農民。（編輯：郭諭儒）1131026