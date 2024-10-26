500部印地安重機集結嘉義 縣府推廣美食觀光

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）台灣印地安重機大會師首度移師嘉義太保舉辦，今天超過500部重機齊聚場面壯觀，會場有在地青創品牌、特色小吃擺攤，還有「辦桌」活動，讓車友體驗嘉義美食、文化創意。

美國印地安機車台灣總代理海德生貿易公司印地安重機大會師活動，今年移師嘉義太保舉辦，攜手嘉義縣文化觀光局、縣文化基金會，以「諸羅山海祭」為此次活動主題，吸引超過500多名騎士騎印地安重機與會。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍告訴中央社記者，邀請印地安重機來嘉義大會師，主要目的是推廣觀光與文化，重機騎從南北齊聚嘉義，不論是走台3線或濱海公路，都能感受嘉義的美麗風光。

此外，今天在大會師現場，也邀請嘉義在地的青創品牌、在地特色小吃等80個攤位，吸引遊客體驗嘉義在地美食及文化創意。

陳尚雍說，車聚活動從中午持續到夜晚，現場「辦桌」席開近70桌，以「山海宴」為晚宴菜色，精選來自嘉義各地區的食材，讓來自台灣四面八方的重機騎士，品嚐嘉義最鮮料理。

主辦單位同時也舉辦公益競標，競標品是印地安重機與噶瑪蘭威士忌合作推出的限量酒款001號酒，陳尚雍說，所得款項新台幣2萬6000元全數捐贈給嘉義縣社會局做公益。

嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委蔡易餘傍晚也出現在會場，感謝重機車友來嘉一遊。（編輯：郭諭儒）1131026

台灣印地安重機大會師2024年首度移師嘉義縣太保市舉辦，26日有逾500輛大型重型機車齊聚一堂，每輛重機進場前，都開心在活動看板處與Show Girl合影留念。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日