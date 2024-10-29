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嘉縣購8公車安裝駕駛輔助系統 可偵測距離保護行人

2024/10/29 14:28（10/29 15:06 更新）
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嘉義縣公車處新購8輛大型中巴，29日在縣政府前廣場正式亮相，新車配備有先進駕駛輔助系統（ADAS），可以偵測並測量與行人、其他車輛及車道的相對距離，在危險緊急情況下，提供駕駛員即時聲音及圖像警示。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
嘉義縣公車處新購8輛大型中巴，29日在縣政府前廣場正式亮相，新車配備有先進駕駛輔助系統（ADAS），可以偵測並測量與行人、其他車輛及車道的相對距離，在危險緊急情況下，提供駕駛員即時聲音及圖像警示。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）交通部公路局補助嘉義縣公車處今年新購8輛大型中巴，今天在縣府前廣場正式亮相，車輛安裝駕駛輔助系統可偵測行人相對距離，在危險緊急情況下提供警示降低事故發生。

嘉義縣政府今天在府前廣場舉行公共汽車管理處新車啟航典禮，展示斥資新台幣4036萬元購買的8輛嶄新大型中巴，由交通部公路局補助1456萬元，縣府自籌2580萬元。

公車處告訴中央社記者，新車配備有先進駕駛輔助系統（ADAS），於車輛前方擋風玻璃上安裝數位攝影鏡頭，可以偵測並測量與行人、其他車輛及車道相對距離，在危險緊急情況下，提供駕駛員即時聲音及圖像警示。

如前車防撞預警，行人避撞預警、車道偏離警示，車距偵測、警示及限速警示等，更能輔助駕駛安全行駛公車，保障縣民安全。

另外，新車採用新型輪椅固定帶，操作上更便利快速，擴大老年人及身心障礙者使用公車的安全性與舒適度。

公車處說明，嘉義縣公車提供多元支付方式，電子票證方面可以使用悠遊卡、一卡通及icash，行動支付方面可以使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，讓民眾只須攜帶手機或卡片即能輕鬆搭乘公車。

公車處表示，今天啟航典禮同時頒發獎牌給公車處10名優良駕駛，由縣長翁章梁表彰這些優良駕駛對嘉義縣民的服務與貢獻。（編輯：陳仁華）1131029

交通部公路局補助嘉義縣公車處今年新購8輛大型中巴，29日在縣府前廣場舉行新車啟航典禮，同時頒發獎牌給公車處10名優良駕駛，由縣長翁章梁（後排右5）表彰優良駕駛對嘉義縣民的服務與貢獻。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
交通部公路局補助嘉義縣公車處今年新購8輛大型中巴，29日在縣府前廣場舉行新車啟航典禮，同時頒發獎牌給公車處10名優良駕駛，由縣長翁章梁（後排右5）表彰優良駕駛對嘉義縣民的服務與貢獻。中央社記者蔡智明攝 113年10月29日
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