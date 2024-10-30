康芮颱風來襲 全民運賽事提前完賽、閉幕式延期

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）全民運動會原31日結束，因應颱風康芮，全民運籌備處緊急會議決定，部分賽事提前，今天無法完成的賽事將延至下週；全民運閉幕典禮將延到全部賽事完成後舉行。

屏東縣長周春米表示，感謝參賽選手、教練、裁判及工作人員理解與配合，期待在安全無虞情況下，讓全民運所有賽事能夠順利舉行。

屏東縣政府體育發展中心今天新聞稿表示，全民運賽期原訂至10月31日結束，部分賽事仍如火如荼進行中，但康芮颱風轉變為強颱，全民運籌備會召開緊急會議，由周春米、教育部體育署副署長洪志昌及過半縣市代表共同討論後，決定調整提前部分賽程，無法在今天前完成的賽事，將延賽到下週，2024年全民運閉幕典禮也順延到全部賽事完成後舉辦。

體發中心指出，全民運33項目中，還有11項比賽尚未完成，包括健力、合球、蹼泳、飛盤、沙灘手球、定向越野、龍舟、國術、龍獅運動、慢速壘球、躲避球，經各項目裁判長召開領隊裁判會議，決議其中8項今天提前完賽，特別提供夜間照明設施，以讓飛盤項目今晚完賽。

體發中心說，定向越野競賽部分，考量賽事安全品質、選手權益及績優單位獎積分換算，賽事延後辦理，授權由全民運籌備處召開競賽審查會決定辦理時間，儘早公告周知；慢速壘球項目，若無法於時間內30日完賽，同意依裁判長及參賽隊伍決定，從第1至4名及第5至8名，以抽籤方式決定名次。

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因應颱風即時作業，體發中心說，已調整提前至30日、卻因氣候因素無法於30日完賽的賽事，籌備會授權颱風後由籌備處辦理延賽事宜。閉幕典禮延期辦理，考量尚有賽事未辦理，將視颱風後恢復情形，由籌備處儘速討論延後辦理日期，並及早公告及通知各縣市政府，尤其是下屆承辦縣市桃園市。

由於部分賽程於30日進行至夜間，如無大眾運輸班次，全民運籌備處也安排遊覽車接駁，協助參賽選手至各縣市指定地點。（編輯：李亨山）1131030