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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮逼近 周春米籲留意強風、海水倒灌

2024/10/30 11:00
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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）颱風康芮增強為強颱，屏東列入警戒範圍；屏東縣長周春米提醒，全縣將有10級以上強陣風、沿海鄉鎮注意長浪與海水倒灌，呼籲縣民留意安全，做好防颱準備。

中央氣象署今天發布康芮海上陸上颱風警報，今早8時康芮已增強為強颱，中心位置在鵝鑾鼻東南方約520里海面上，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里；屏東縣災害應變中心已成立二級開設。

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周春米上午臉書（Facebook）發文表示，颱風暴風圈預計明天凌晨接觸陸地，明天中午可能從東部登陸，全縣都將出現10級以上強陣風；目前恆春半島預估總雨量為200至400毫米，山區總雨量400至600毫米，平地總雨量200至400毫米，提醒沿海鄉鎮注意長浪與海水倒灌，山區各公所預先做好避難準備。

周春米提醒，慎防豪雨、強風，籲鄉親疏通溝渠、勿往山區，並穩固繋牢易落物品；海邊已有長浪及大浪、勿靠近海邊。農漁民也須預作準備，並注意自身安全，如發生農林漁牧災損，即時向當地鄉鎮市公所及漁會通報，並多利用中央開發的「農產業天然災害現地照相APP」，記錄相關受災情形。（編輯：李淑華）1131030

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