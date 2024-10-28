屏東新埤綜合休閒公園改造動土 草鴞意象成亮點

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）屏東縣政府推行一鄉一鎮特色遊戲場，將改造新埤鄉綜合休閒公園，加入在地生態明星草鴞意象；全區以無障礙環境設計為宗旨，友善全年齡層，預計於2025年暑期完工。

屏東縣政府今天舉行新埤鄉綜合休閒公園改善計畫動土典禮，屏東縣長周春米、新埤鄉長潘和源及各級民意代表、地方仕紳出席。

周春米接受媒體聯訪表示，新埤鄉綜合休閒公園春節花海讓人津津樂道，但年久設施、動線老舊，因此進行花海景觀步道動線，加入小朋友最愛的共融設施。縣府工務處為規劃辦理工作坊，了解在地餉潭國小學童對地景想像，最後取得共識使用鄰近大武山草鴞作設計。

周春米說，縣府2021年起推動一鄉鎮一特色遊戲場計畫，結合在地特色文化，目前共計完成27座。新埤鄉綜合休閒公園面積約5.5公頃腹地廣闊，具備完善交通條件、親水環境，期望透過改善計畫，推動公園綠地內排水設施改善、兒童遊戲設施等建置，讓老舊公園華麗轉身成為新埤在地遊憩新亮點。

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周春米說，新埤鄉具有客庄、農特產品等特色文化豐富，新埤地區國中、小學皆有特色教學發展，是一個充滿文化量能的好地方，盼未來完成綜合休閒公園改善後，能藉由良好場域空間，推廣更多屬於新埤地方人文特色，且能成為吸引外地遊客駐足打卡新景點。

屏東縣政府工務處指出，新埤鄉共融公園工程經費新台幣9810萬元，以在地生態明星草鴞為主軸搭配動物列車，並分齡分區打造2座適合不同年齡層雙主題遊戲塔，塔內蘊含各式遊戲設施，鑽滾爬躺一應俱全，並有多種不同高度滑梯供孩童挑戰。全區以無障礙環境設計為宗旨，讓全年齡層與使用者都可以容易通達使用人行道空間，兼顧銀髮長者需求，預計於2025年暑期完工。（編輯：李淑華）1131028