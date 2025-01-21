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專題》無人機為何在軍事上越來越重要？一窺百年變遷、台灣使用現況
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度假飯店進駐墾丁開幕 周春米：持續多面向行銷

2025/1/21 16:56（1/21 17:06 更新）
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屏東縣政府與聯上墾丁公司推動墾丁公教會館BOT案，於原址打造度假飯店Hotel dùa Kenting，21日熱鬧開幕試營運。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月21日
屏東縣政府與聯上墾丁公司推動墾丁公教會館BOT案，於原址打造度假飯店Hotel dùa Kenting，21日熱鬧開幕試營運。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月21日
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東縣政府與聯上墾丁公司推動墾丁公教會館BOT案，原址打造「Hotel dùa Kenting」度假飯店，今天開幕試營運，屏東縣長周春米表示，將持續多面向行銷恆春半島觀光。

「Hotel dùa Kenting」開幕試營運，提供到訪恆春半島的旅客住宿新選擇，周春米首度開箱，對於內外絕美環境、隨處可見的職人設計巧思與用心表示讚嘆。

周春米會中表示，墾丁地區去年受到不少網路負面訊息抨擊，團隊陸續展開多項改善策略，包含在墾丁大街內設置標線型人行道，且不斷發掘各種恆春半島新玩法，兼具深度與生態之美，各項公共建設也逐步到位，包含啟用落山風風景特定區「風域半島」4大旅遊服務場館，多面向行銷恆春半島的觀光產業。

周春米表示，經過長時間努力，總算盼到結合生態旅遊、環保度假風格的全新旅店，未來將結合周邊地區自然資源及人文景觀，串連一系列兼具文化觀光休憩路線。

「現在來屏東享受溫暖陽光正當時！」周春米說，有別於持續陰冷潮濕的北部，現在屏東陽光充足、氣候宜人，正是來避冬好時機，歡迎全台民眾一起來感受溫暖的恆春半島。

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交通旅遊處表示，恆春半島一直是國旅熱門選項，屏東縣政府在民國102年將位處墾丁國家公園區乙種旅館用地的「墾丁公教會館」以BOT方式完成招商，引進民間企業投資，在歷經數次環評、開發許可、開發計畫、建築計畫、山坡地雜項執照等多項審查程序，於民國110年2月正式開工，歷經近4年工程時間，今天開幕試營運，總房間數計127間，可提供254人住宿，並有提供餐飲、會議及婚禮等4大服務。

縣府提及，為賦予墾丁公教會館新生命，民間機構聯上墾丁公司以「Hotel dùa Kenting」命名，並以「在地共生、藝術饗宴」為經營理念，結合在地生態與文化特色，提供旅客住宿全新體驗，旅店建築物外牆保留墾丁特有咕咾石，以箱型石籠方式製作成為建築圍牆一部分，館內結合知名餐飲品牌提供餐飲服務，未來將規劃與地方社區合作提供小旅行、生態體驗等活動，發掘墾丁新玩法。（編輯：郭諭儒）1140121

#屏東縣政府
#恆春半島
#周春米
全新度假飯店Hotel dùa Kenting進駐墾丁，21日開幕試營運，屏東縣長周春米（圖）也到場開箱體驗，感受飯店氛圍。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月21日
全新度假飯店Hotel dùa Kenting進駐墾丁，21日開幕試營運，屏東縣長周春米（圖）也到場開箱體驗，感受飯店氛圍。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月21日
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