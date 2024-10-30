芬蘭商務辦事處代表羅瑞拜會周春米 盼創造合作契機

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Raunio）今天拜會屏東縣長周春米，雙方就太空產業、綠色能源、長照、農業、教育等多項議題進行交流，盼為未來合作創造新契機。

周春米表示，聯合國每年發布「世界幸福報告」，芬蘭連續7度蟬聯全球最幸福國家冠軍，也被評為全球第2適宜投資國家，屏東縣除是農漁、觀光大縣，也是南部科學園區一員，致力推動產業升級，包括發展半導體、太空產業；國家火箭發射場也極有可能落腳屏東，而芬蘭通訊產業發達，期盼與芬蘭企業、技術人才等有更多交流。

周春米說，屏東與芬蘭遇到相似人口老化處境，屏東縣65歲以上長者人口已突破20%，邁入超高齡社會，屏東以溫暖且專業方式照顧長輩，也是全台第1個且是唯一設立長期照護處的縣市政府；在教育方面，芬蘭教育系統驚豔全球，盼有機會拜訪芬蘭交流學習。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿指出，羅瑞對周春米接待表達感謝，雙方皆期待進一步加深屏東與芬蘭在經貿等領域友好關係，開創新合作契機。

羅瑞表示，在長照方面，芬蘭政府推動多項政策，讓老人家以自主為目標維持身體健康，除在人口老化與屏東有相似處外，芬蘭農畜牧產業也很發達，地廣人稀，擁有良好水質與空氣，造就芬蘭高品質農產品；有業者將農業廢棄物轉為能源發電，希望未來有機會與屏東農畜牧業互相交流與合作。

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對此，周春米表示，芬蘭運用特有資源創造自己價值，這是要向芬蘭學習與致敬的地方，屏東位於國境之南，日照充足，具備發展太陽能優勢，已成為全國第1個達到RE100民生綠電城市；此外，縣內有客家、原民、新住民多元文化，縣內33鄉鎮市各有特色，擁有山、海與星空獨有自然條件，非常適合規劃4天3夜旅行，邀請羅瑞到訪，深度體驗屏東魅力。

傳國處指出，這是羅瑞上任以來首次造訪屏東，周春米也邀請羅瑞參加將在年底開幕的屏東王船文化館，認識地方宗教文化，並品嚐東港在地海鮮。（編輯：陳仁華）1131030