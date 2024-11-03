嘉義若竹兒園遊會 翁章梁客串拍賣官送暖

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣13日電）若竹兒教育基金會為籌募教養費用及服務經費，今天舉辦園遊會，並義賣20年酒齡的27公升玉山陳高，嘉義縣長翁章梁客串拍賣官，以新台幣12萬元標出，在歲末年終之際，注入暖流。

若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心為籌募明年度各項教養費用及服務經費，今天在嘉義酒廠玉山高粱酒文化園區舉辦愛心園遊會，現場擺設近80攤位，以若竹兒自製產品義賣外，更有嘉義酒廠的相關商品展售。

現場義賣20年酒齡的27公升玉山八年陳高，讓活動掀起一波高潮，翁章梁受邀至會場致詞並擔任拍賣官，起拍價新台幣7萬900元、最終以12萬元標出。

年年遠從桃園中壢南下支持若竹兒的恆青機電有限公司董事長簡華海率領協理余能扶及全體員工募集100萬元捐款，嘉義市嘉邑行善團捐款20萬元及國泰慈善基金會等單位紛紛愛心贊助。

若竹兒基金會董事長林朋輝說，近年受到經濟環境的改變、資源也更為分散，相對平時需仰賴企業、政府與個人捐助的弱勢團體而言，捐款贊助預算緊縮更是嚴重的衝撃，感謝社會各界善士襄助。

翁章梁表示，若竹兒照顧很多弱勢院生，教導、訓練他們適應社會，每年中秋節也會推出月餅禮盒，如此善的力量受到很多人支持，一個單位或機構如果可以用心、無私貢獻心力，就可以發揮能量照顧更多人，也讓社會看到溫暖無處不在。

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嘉義縣社會局指出，基金會從87年成立至今，致力於推動智能障礙者啟智教育及啟能訓練，從日間照護擴大為全日型的住宿服務，提供身心障礙者35位日托服務及40位的全日型住宿服務機構，讓他們獲得良好的日夜間生活照顧、復健服務，培養生活自理能力、學習烘焙技能、社會適應能力等。（編輯：李淑華）1131103

飲酒警語：飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。