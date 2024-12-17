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翁章梁推智慧農業、長照 努力凝聚鄉親微笑【專訪】

2024/12/17 11:53（12/17 12:52 更新）
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嘉義縣智慧農業辦理田間觀摩，嘉義縣長翁章梁（前右3）前往水上鄉悠沃農場，觀摩農場朝自動化、智慧化精準管理經營。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣智慧農業辦理田間觀摩，嘉義縣長翁章梁（前右3）前往水上鄉悠沃農場，觀摩農場朝自動化、智慧化精準管理經營。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣長翁章梁致力為地方注入工業科技活力，但沒有忘記在「農工科技大縣」中把「農」擺在前面，積極投入智慧科技農業，也推動各項長照服務以照顧長者，希望「凝聚鄉親微笑」。

翁章梁專訪

翁章梁接受中央通訊社專訪表示，未來農業一定是往智慧科技農業發展，台灣智慧科技相當頂尖，可協助農民生產。未來從農人口會變少，但農地沒減少，目前嘉義許多青壯農返鄉，只要掌握對的方法、商業模式，基本上可以賺錢。

他說，2015年僅84人加入青農協會，目前已2200多人，大量返鄉青壯農特點是善於使用工具、願接受新想法；現代農業產銷有更多管道，且取得農地較早期容易，老農凋零，下一代沒接棒，大量農地可透過租賃取得。

翁章梁表示，嘉義縣政府在約200處場域輔導智慧農業方式經營，包括農業、漁業與畜牧業，希望透過輔導場域擴大影響力，讓更多人了解智慧農業好處後進而加入，如養魚、養雞只要透過手機監控、操作，就可維持正常運作及了解現況。

他說，農民可透過大數據了解作物，從中提升產量、降低損害率，且未來從農門檻變低，傳統農業依靠長輩經驗，智慧科技化後即使沒從農經驗，只要透過訓練，就可利用智慧農業方式經營。

此外，翁章梁表示，大型農企業一定會引入智慧農業，小農想參與涉及成本還是有難處，農業部或嘉縣府提供相關預算補助，讓小農跨過門檻。

嘉義縣多年前設立「國本學堂」，主要訓練青壯農更專業經營，提高從農穩定性，學生吃營養午餐時也會唸「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」，這也是在提升農民社會地位及尊重農民。

翁章梁表示，品牌對農產行銷很重要，「嘉義優鮮」是嘉義縣小農共同品牌，由政府幫打廣告、促銷，目前有226家業者、716項產品通過認證；他常告訴小農，「有品牌就有責任」，花多年努力打響的品牌有可能一夕被毀，縣府會嚴格把關，希望業者自律。

嘉義優鮮農產品與百貨公司、國道休息站合作，縣府帶業者直接到6直轄市面對消費者促銷，讓消費者認識嘉義優鮮是政府嚴格把關品牌；同時也將產品推銷到日本、新加坡，透過電商方式外銷，現在銷日較穩定的是鳳梨。

影片來源：中央社
嘉義縣政府攜手台北微風超市，推出「嘉義優鮮」精品農產展售活動，嘉義縣長翁章梁（右）拍攝宣傳影片，拓展銷售通路。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣政府攜手台北微風超市，推出「嘉義優鮮」精品農產展售活動，嘉義縣長翁章梁（右）拍攝宣傳影片，拓展銷售通路。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日

此外，嘉義阿里山咖啡鎖定日本沖繩部分咖啡廳，量雖不大，走精品路線，希望提供給「愛喝咖啡、喜歡喝咖啡以及想喝好咖啡的人」，目前也透過經銷商在日本鋪貨，打通市場。

至於中國近年數次禁止台灣農產品輸中，品項從鳳梨到石斑魚，翁章梁表示，經這幾次風波，可了解中國農產品政策不穩定，「不要把期待放在中國」，雖有時可有大買賣，但隨時可能喊停，危險性太高。

長照方面，翁章梁表示，台灣面臨少子化及高齡化，政府相當重視，逐年編列預算、計畫因應，這對財政較弱化、老年人口近24％的嘉義縣幫助非常大。

嘉義縣居家服務目前已超過50個單位，照顧長者政策已產業化；縣府優先照顧可走出戶外的長者，可就近享受政府服務相關政策，如長者食堂、巷弄長照站與早期關懷據點等。

翁章梁說，6年前上任時，政府有許多長者相關服務政策，當時就特別要求嘉縣社會局、衛生局提高照顧長者覆蓋率，從就任時35％到目前74％。

他說，嘉義縣長者多為過度勞動，縣府推行精準運動指導員訓練課程，由專業人士指導並解決問題，也結合嘉義地區大學運動相關科系培訓指導員，下鄉到各社區據點教長者正確運動方式，很多長者原本是坐輪椅到據點，經指導精準運動後，已慢慢可靠自己走路。

此外，嘉義縣複合式醫療篩檢已進行20多年，期間不斷擴充並提升設備，檢查項目約48項，近年著重肌少症與骨質疏鬆檢查，也開設健康營養班，教導增強肌力、克服骨鬆問題，並與醫院合作後續追蹤治療，協助長者增強肌力，降低肌少衰弱風險。

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失智部分，嘉義縣有8000多名失智長者，縣府建構失智症防治照護網絡，設置3處失智共照中心及29處失智據點，在中埔鄉成立失智者團體家屋，讓長輩獲最妥善在地化照護。

長者假牙補助方面，嘉義縣約5、6個鄉鎮沒牙醫，如阿里山鄉親看牙科要到嘉義市，裝假牙至少要回診8次，部分偏鄉長者就任由牙齒壞掉；縣府克服財政困難，推動長者假牙補助，已約2.1萬人受惠。（編輯：李明宗）1131217

嘉義縣政府訓練精準運動指導員，到縣內長者照顧據點推動精準運動，照護長輩健康；圖為嘉義縣長翁章梁（右）做舒緩操，感受精準運動好處。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣政府訓練精準運動指導員，到縣內長者照顧據點推動精準運動，照護長輩健康；圖為嘉義縣長翁章梁（右）做舒緩操，感受精準運動好處。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣東石鄉港墘村1處老宅內的長期照顧共生場域「港墘暖一點」，邀請長照據點長輩到場同樂，嘉義縣長翁章梁（持麥克風者）也到場關懷。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣東石鄉港墘村1處老宅內的長期照顧共生場域「港墘暖一點」，邀請長照據點長輩到場同樂，嘉義縣長翁章梁（持麥克風者）也到場關懷。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣老年人口比例高，嘉義縣政府在各鄉鎮市成立老人食堂，每週固定時間聚集長者作伙吃飯、聯絡感情，社區老人食堂揭牌時，嘉義縣長翁章梁（後左3）還會前往幫忙打菜。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
嘉義縣老年人口比例高，嘉義縣政府在各鄉鎮市成立老人食堂，每週固定時間聚集長者作伙吃飯、聯絡感情，社區老人食堂揭牌時，嘉義縣長翁章梁（後左3）還會前往幫忙打菜。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年12月17日
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