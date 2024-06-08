無農藥方式種葡萄護農地 吳武銘盼環境永續發展

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彰化永續農1（中央社記者吳哲豪彰化8日電）農民吳武銘自幼觀察父親種葡萄，接手家中葡萄園後打破傳統，嘗試以無農藥方式種葡萄，產量雖不多，品質也不穩，但吳武銘說，農地地力有限，希望藉無毒栽培讓環境永續發展。

彰化大村鄉是全台重要葡萄產地，種植葡萄面積約460公頃，品種以巨峰占大多數，另有少部分金香釀酒葡萄，而大村葡萄每年可在夏季和冬季收成。

「當初接下家中的葡萄園，就想要嘗試新的栽種方式」，從小在葡萄園幫忙的吳武銘寒、暑假幫父親採葡萄，成年後也利用工作空檔在家中葡萄園幫忙。

隨父親年邁，原本就對農業有興趣的吳武銘決定轉換跑道，接下家中葡萄園，但不願再以傳統方式種葡萄。

吳武銘說，家中葡萄園採自產自銷，都賣老顧客，為回應信任，不讓客人吃下這麼多農藥，改用減藥農法；不過，有別於為讓葡萄又大又甜的農民在農地施肥及用農藥，吳武銘的決定引起家人質疑。

「一開始是減藥，後來乾脆不用農藥」，吳武銘表示，減藥農法導致產量減少，品質也較不穩，家人自然會關心為何不照以前方法就好，「幸好我還有一點存款，而且沒有家累」，可堅持想法。

吳武銘說，既然果園和土地都自有，未來要花幾十年在土地耕耘，就要設法維護，就算無前例可循，就靠多學、多問，向種葡萄前輩詢問，也加入產銷班成為幹部，與他人交流，分享經驗。

吳武銘有時也上網找無毒栽培與有機栽種資料，加上葡萄園就在農業部台中區農業改良場附近，可藉地利去請教專家意見，慢慢鑽研出栽種方法。

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吳武銘的理念吸引一批死忠顧客，「很感謝那些願意跟我買葡萄的客人」；吳武銘說，有一年冬季雨水多，產量減少、品質不好，他一一致電給預訂的老顧客，客人還是願下訂，甚至安慰他沒關係，讓他損失少一點。

吳武銘表示，永續發展是趨勢，「農地不會增加、只會減少，所以你一定要想辦法維持住農地」，維持現有農地地力，追求無毒栽種就是追求永續，確保農業未來。（編輯：李明宗）1130608