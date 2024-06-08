咖啡渣製作蚊香木炭 張智閔發揮永續農業創意

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彰化永續農2（中央社記者吳哲豪彰化8日電）台灣人手一杯咖啡，卻產生大量咖啡渣，在彰化縣經營咖啡店的張智閔發揮創意，咖啡渣製作成蚊香、木炭等，也嘗試做成燃料棒，達成永續發展目標。

彰化市農會輔導農民成立咖啡產銷班，原本種鳳梨、龍眼及荔枝等的農民10多年前開始在八卦山上種咖啡，克服種種困難，種出低酸、香氣足的國產咖啡。

張智閔的父母也在八卦山上種咖啡，原本在傳統產業工作的張智閔辭職後，6年前在彰化市開咖啡店幫忙銷售父母的咖啡豆，後來為擴大產值，嘗試咖啡渣製作成蚊香出售。

「咖啡其實對環境造成很大污染」，張智閔說，當初只是覺得丟掉咖啡渣很可惜，才導入循環經濟概念，製作成蚊香等生活用品，後來隨永續發展觀念逐漸普及，逐一檢視後才發現咖啡產業鏈中多個環節都會造成污染，形成環境負擔。

張智閔拿出在自家咖啡園拍的照片說，從樹上摘下的咖啡豆須去皮，以往卻只能丟棄；咖啡豆要水洗，大量耗水；烘焙咖啡豆要用電、用火；煮咖啡還會產生大量咖啡渣。

為減少咖啡從生產到銷售損耗環境，張智閔做了多項嘗試，像蒐集咖啡果皮製成茶包；咖啡渣相關產品從蚊香發展到薰香及手工皂。

張智閔說，以往咖啡渣都用於除臭或當肥料，但國外有報導指咖啡具驅蚊效果，只是沒人將咖啡渣商品化，剛好有同學開製香廠，靈機一動把咖啡渣製作成蚊香，經多次試驗與調整配方，終於研發出咖啡渣蚊香。

咖啡渣蚊香上市後獲好評，張智閔再接再厲擴大應用範圍，結合永續發展經濟循環概念，推咖啡渣木炭及洗手液等。

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「咖啡渣製作成木炭，炭化過程約需花1天，但一般木炭需要1個月左右」，張智閔說，咖啡渣木炭炭化時間大減，等於減少能源消耗，而咖啡渣洗手液可減少1/3洗手時間，意味節省1/3水資源。

「永續發展最理想的狀況是自給自足」，張智閔說，咖啡渣產品吸引超市、超商業者洽談，他目前正在研究將咖啡渣製作成生質燃料棒，如果研發成功，製作咖啡渣產品工廠就能把咖啡渣燃料棒當能源，達永續發展目標。（編輯：李明宗）1130608